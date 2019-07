Την Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), μετά τις εκλογές της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης της 24ης Ιουνίου 2019 και εξέλεξε τη Διοικητική Επιτροπή του ΣΒΕ για την επόμενη τριετία.

Η επιτροπή έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Αθανάσιος Σαββάκης Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ : Γιάννης Σταύρου Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βασίλειος Δαστερίδης Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ανδρέας Δημητρίου ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ευθύμιος Ευθυμιάδης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΡΙΑ : Αικατερίνη Νένδου ΕΦΟΡΟΣ : Κωνσταντίνος Κουκούντζος ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. : Βασίλειος Καφάτος ΜΕΛΟΣ Δ.Ε. : Λουκία Σαράντη

Ακολουθούν τα Βιογραφικά Σημειώματα των μελών της Διοικητικής Επιτροπής.

Θεσσαλονίκη, 2 Ιουλίου 2019









ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σαββάκης Αθανάσιος, του Ιωάννη

Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Πρόεδρος του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SavvyCan AE - Hellenic Metal Packaging. Διευθύνων Σύμβουλος της BioSolids ΑΕ (βελτιωτικά εδάφους). Μέτοχος της National Can Hellas A.E.. Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος. Μέλος Δ.Ε. του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ). Γ’ Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Γραμματέας του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Παραγωγής – Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη. Μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΣΕΠΠΑ). Αντιπρόεδρος ΔΣ του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). Μέλος Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ). Μέλος Δ.Σ. του Συνδέσμου Παραγωγών & Εμπόρων Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ). Μέλος Δ.Σ. του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ). Μέλος Δ.Σ. του Ιδρύματος Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (IMMA). Κάτοχος ΜΒΑ από το University of Stirling (UK), BSc in Business Studies & Economics από το University of Surrey (RIHE). Certified Lead Assessor για συστήματα BSEN ISO, από το Scottish Quality Management Center του University of Stirling. Εχει παρακολουθήσει το INSEAD Executive Education Program (Negotiation Dynamics & Strategic Management). Κάτοχος του Certificate in Purchasing and Supply Chain Management του International Federation of Purchasing & Supply Management. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ

Σταύρου Ιωάννης, του Γεωργίου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη τον Απρίλιο του 1959. Σπούδασε Οικονομική Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Lyon II, Γαλλία και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές σε θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Bruges Βελγίου και στο London School of Economics and Political Science. Από το 1983 έως το 1985 εργάστηκε ως βοηθός καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης και δίδαξε μαθήματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διοίκησης. Από το 2003 έως σήμερα εκλέγεται στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος στη θέση του Α’ Αντιπροέδρου - Εκτελεστικού. Διετέλεσε Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών για Επιχειρήσεις (1987-1999), Εντεταλμένος Σύμβουλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (2001-2003), Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδομών Βορείου Ελλάδος (1997-2003) και Αντιπρόεδρος του IMESE Business School (2001-2003). Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, της Logismos Συστήματα Πληροφορικής ΑΕ, της Χ. & Δ. Ορφανίδης ΑΒΕΕ και της Whale Graphics A.E. Διετέλεσε επίσης, μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων ΑΕ, της ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ και της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων – Τμήμα Μακεδονίας. Είναι παντρεμένος με την Ελένη Ορφανίδου και έχει μια κόρη.

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δαστερίδης Βασίλειος, του Νικολάου

Γεννήθηκε το 1974 στην Αλεξανδρούπολη και είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ξένες γλώσσες : Αγγλικά. Ειδικές Γνώσεις: Μεγάλη Εξειδίκευση μετά από πολλά χρόνια εκπαιδεύσεων και εμπειρίας στο 3D design και Optical Design φωτιστικών σωμάτων οχημάτων και εσωτερικών-εξωτερικών χώρων. Είναι μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία «ΝΙΚ. ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε» που ιδρύθηκε το 1976 από τον πατέρα του Νικόλαο Δαστερίδη και η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας με κύριο αντικείμενο τα φωτιστικά σώματα οχημάτων με εξαγωγές σε 52 χώρες και αποτελεί μια από τις πρώτες εταιρείες που στράφηκε στην τεχνολογία LED. Το 2005 μετά από 10ετη εμπειρία στην τεχνολογία LED ιδρύεται η εταιρεία «DASTERI SYSTEMS A.E.» με κύριο αντικείμενο τα φωτιστικά σώματα τύπου LED εσωτερικών - εξωτερικών χώρων και έχει να καταδείξει μια πλειάδα έργων ανά την επικράτεια και όχι μόνο στην οποία είναι μέτοχος και Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ με την ιδιότητα του Β’ Αντιπροέδρου. Είναι παντρεμένος και έχει δυο κόρες.

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημητρίου Ανδρέας, του Χρήστου

Γεννήθηκε στα Ραβένια του Δήμου Δωδώνης Ιωαννίνων το έτος 1972. Γονείς του είναι ο Χρήστος και η Γεωργία Δημητρίου, Αγρότες – Πτηνοτρόφοι. Είναι παντρεμένος με την Μπουκουβάλα Παναγιώτα με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά : τον Χρήστο, τον Γιάννη, τον Γιώργο και τη Συμέλα. Πτυχιούχος Α.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης, Δραστήριος και κοινωνικός από τα μαθητικά του χρόνια : Πανελλήνιος Πρωταθλητής στο άθλημα της κωπηλασίας. Ενεργή δράση σε μαθητικούς και Πανεπιστημιακούς Συλλόγους. Ενεργή ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση από το 1998 έως το 2014. Διετέλεσε Αντιδήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος Οργανισμών στον Καποδιστριακό Δήμο Αγίου Δημητρίου Ιωαννίνων και στη συνέχεια στον Καλλικρατικό Δήμο Δωδώνης Ιωαννίνων. Ανήκει στους πτηνοτρόφους της 2ης γενιάς του «Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ» συνεχίζοντας την παράδοση των γονιών του και έχοντας αναπτύξει μεγάλη επαγγελματική δραστηριότητα : Πτηνοτρόφος – Μέλος του «Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ» από το 1996. Αντιπρόεδρος του ΔΣ και της ΔΕ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (Σ.Β.Ε.). Μέλος του ΔΣ Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος (Σ.Ε.Β.Ε.Κ.). Μέλος της Ένωσης Σφαγείων Ελλάδος. Μέλος της Κεντρικής Κλαδικής Συνεταιριστικής Ένωσης Ελλάδος. Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Οργανωμένων – Πτηνοτρόφων – Παραγωγών. Μέλος του Γενικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ». Μέλος του ΔΣ του Δ.Σ. του «Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ» από το 2000 έως σήμερα. Πρόεδρος εταιρείας ΑΓΡΟΖΩΗ Α.Β.Ε.Ε. (θυγατρικής εταιρείας του «Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ») από το 2004 έως το 2008. Αντιπρόεδρος του «Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ» από το 2008 έως την 25/06/2012. Πρόεδρος του «Α.Π.Σ.Ι. – Η ΠΙΝΔΟΣ» από την 25/06/2012.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ευθυμιάδης (Θύμης) Ευθύμιος, του Νικολάου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 24/08/1970. Το 1988 αποφοίτησε από την “Γερμανική Σχολή” Θεσσαλονίκης και το 1992 από το πανεπιστήμιο UMIST (University of Manchester, Institute of Science and Technology) της Αγγλίας, με πτυχίο Master “Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης”. Γνωρίζει άριστα την Αγγλική (Proficiency) και την Γερμανική γλώσσα (Abitur) και αρκετά καλά την Γαλλική και την Ισπανική. Είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Redestos – Eythymiadis Agrotechnology Group», καθώς και Διευθύνων Σύμβουλος σε διάφορες εταιρείες του ομίλου ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ, που εδώ και 8 10-ετίες ασχολείται ενεργά με την Αγρο-Διατροφή (Αγροτικά εφόδια, εργαστηριακές αναλύσεις ποιότητας τροφίμων και ποτών, παραγωγή και εμπορία νωπών αγροτικών προϊόντων) σε Ελλάδα, Βαλκάνια κι αρκετές ακόμα χώρες. Μετέχει από το 1988 στο Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΠΥ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού), όπου από τον 2ο του 2016 κατέχει την θέση του Προέδρου. Επίσης, μετέχει από το 2005 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), ενώ από το 2009 είναι και μέλος της 7-μελούς Διοικητικής Επιτροπής του. Τέλος από τον Οκτώβριο του 2016 είναι μέλος του Συμβουλίου των Εφόρων της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Είναι παντρεμένος με την δικηγόρο Κατερίνα Γκράτζιου, έχουν δύο αγοράκια και κατοικούν στην Θεσσαλονίκη.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΡΙΑ

Νένδου Αικατερίνη, του Σταύρου

Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας ΣΤ.ΝΕΝΔΟΣ ΑΕ-SELECT. Είναι διπλωματούχος του Οικονομικού Τμήματος της σχολής Νομικών & Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης & ακολούθως προγράμματος με αντικείμενο «Κύκλος Παραγωγικών Προϊόντων» στην Ιταλία (Universita di Perugia). Μιλά άπταιστα Αγγλικά, Ιταλικά & Ισπανικά. Είναι κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού Ά Τάξης & μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Από το 2000 ως το 2004 εργάστηκε ως ασκούμενη Ορκωτός Ελεγκτής στις εταιρίες Arthur Andersen & KPMG ενώ παράλληλα παρακολούθησε τον διετή κύκλο σπουδών στο Ινστιτούτο Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Από το 2004 εργάζεται στην εταιρία «ΣΤ.ΝΕΝΔΟΣ Α.Ε.-SELECT» και σήμερα κατέχει τη θέση της Διευθ. Συμβούλου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος από το 2009 και 1η γυναίκα μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΒΕ από το 2015. Είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο Κετεντζόγλου και έχουν 2 γιούς

ΕΦΟΡΟΣ

Κουκούντζος Κωνσταντίνος, του Νικολάου

Ο Κωνσταντίνος Κουκούντζος είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA του Πανεπιστημίου της Βοστόνης. Εργάσθηκε στη Prudential Securities στη Βοστόνη. Η πορεία του στον όμιλο της Kleemann, ξεκίνησε το 2002 στη Leistritz, στο Bochum της Γερμανίας, θυγατρικής τότε του ομίλου, όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος. Αργότερα ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Εργοστασίων της Kleemann και του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας. Από το 2011 κατέχει τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου του ομίλου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και της Διοικητικής Επιτροπής του ΣΒΕ, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Βορείου Ελλάδος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και Πρόεδρος της ΠΕΤΑΚ (Πανελλήνια Ένωση Τεχνολογίας Ανελκυστήρων και Κυλιόμενων Κλιμάκων).

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.

Καφάτος Βασίλειος, του Εμμανουήλ

O Βασίλης Καφάτος είναι Partner (Εταίρος) της Deloitte και επικεφαλής Στρατηγικής. Είναι ο Clients & Industries Leader της Deloitte στην Ελλάδα και Πρόεδρος του Deloitte Alexander Competency Center. Διαθέτει σημαντική συμβουλευτική εμπειρία σε διάφορους κλάδους της οικονομίας. Ειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης εταιρικής και ψηφιακής στρατηγικής, ανασχηματισμού επιχειρηματικού μοντέλου, χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης, συγχωνεύσεων & εξαγορών και λειτουργικής βελτίωσης. Είναι Έφορος (Trustee) του Διοικητικού Συμβουλίου του Κολλεγίου Ανατόλια, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Είναι πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Texas at Austin, (MBA in Corporate Strategy) και μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην Ηγεσία Επιχειρήσεων από το Institute for Management Development (IMD) – Lausanne.

ΜΕΛΟΣ Δ.Ε.

Σαράντη Λουκία, του Αθανασίου

Η Λουκία Σαράντη είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Βιομηχανίας Ξύλου AKRITAS, της μοναδικής καθετοποιημένης ελληνικής βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου με ηγετικό ρόλο στην αγορά της Ελλάδας αλλά και της Μεσογείου. Η εταιρεία ΑKRITAS σήμερα απασχολεί 250 άτομα και είναι εισηγμένη στο ΧΑΑ από το 2000. Έχει σπουδάσει Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στο Marketing και εργάζεται στην εταιρία από το 1981 όπου και δημιούργησε το τμήμα πωλήσεων και marketing της εταιρίας. Έχει συνεχή ενασχόληση με τα θέματα του Συλλόγου Αυτισμού ΑΧΤΙΔΑ έχοντας μάλιστα διατελέσει πρόεδρος του συλλόγου στο παρελθόν. Παράλληλα είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Πολιτιστικήs Εταιρίας Επιχειρηματιών Β. Ελλάδος, καθώς και μέλος της διοικούσας επιτροπής του Δημοτικού Σχολείου Ανατόλια. Είναι παντρεμένη με τον Νίκο Καιρίδη , Πολιτικό Μηχανικό και έχουν δύο κόρες.