Ο Όμιλος Edenred, ηγέτης στις λύσεις πληρωμών για τον επιχειρηματικό κόσμο, ενώνει τις δυνάμεις του με την Swave, την πρώτη γαλλική πλατφόρμα που ασχολείται με την καινοτομία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η συνεργασία ανακοινώθηκε στις 9 Ιουλίου στο International Financial Forum στο Europlace του Παρισιού και αποτελεί μέρος του ανοικτού παγκόσμιου συστήματος καινοτομίας της Edenred με στόχο την ανακάλυψη άλλων συστημάτων σχετικών με τον πυρήνα των εργασιών της.

Το πρόγραμμα Swave δημιουργήθηκε το 2017 με πρωτοβουλία του γαλλικού κράτους και πέρασε στη διαχείριση της Paris&Co, της υπηρεσίας για την Οικονομική Ανάπτυξη και Καινοτομία της περιοχής του Παρισιού. Σκοπός του προγράμματος Swave είναι να υποστηρίξει και να ενεργοποιήσει την καινοτομία στις ψηφιακές τεχνολογίες, αποκλειστικά για τον χώρο των οικονομικών (fintech, insurtech, paytech).



Στις εγκαταστάσεις της Swave στην περιοχή La Défense, στεγάζονται περισσότερες από 45 start-ups σαν την Pledg και τη Smile IS, οι οποίες συνδέονται μέσω της Swave με το ευρύτερο οικοσύστημα εταιρειών, οργανισμών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, όπως είναι το Ινστιτούτο Europlace, το Πανεπιστήμιο University of Paris 1 Panthéon Sorbonne, η Πολυτεχνική Σχολή και τώρα η Edenred. Η Swave παίρνει επίσης μέρος σε διάφορες διεθνείς δράσεις και εκθέσεις χτίζοντας συνεργασίες με άλλες εξειδικευμένες εταιρείες σε Dubai, Λονδίνο και Ταϊβάν.



Η Edenred πρόκειται να πάρει θέση στην επιτροπή διοίκησης της Swave με την ιδιότητα του νέου συνεταίρου, συμβάλλοντας στον προσδιορισμό των στόχων των επόμενων projects, στην επιλογή των επόμενων start-ups που θα λάβουν υποστήριξη και την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων συνεργασίας μαζί τους. Ο Όμιλος Edenred θα έχει την υψηλή εποπτεία των ομάδων της Swave, οι οποίες συναντούν στη Γαλλία και στον κόσμο, εκατοντάδες start-ups κάθε χρόνο. Στη συνέχεια, θα μπορούν να καταστρωθούν σχέδια σε συνεργασία με τις νέες επιχειρήσεις με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων και την εξάλειψη των λειτουργικών προβλημάτων.



Άλλος ένας σκοπός της Edenred είναι να ενθαρρύνει τις συνεργασίες μεταξύ των δικών της ομάδων και των start-ups της Swave, ώστε να αποκτήσουν οι εργαζόμενοί της νέα κουλτούρα και νέες μεθόδους εργασίας. Επιπλέον, μια πλατφόρμα διασύνδεσης των αποφοίτων των μαθημάτων της Swave θα δώσει τη δυνατότητα στον Όμιλο να αναγνωρίζει μελλοντικά ταλέντα.



«Η Edenred είναι ένα από τα διαμάντια της γαλλικής βιομηχανίας fintech, την οποία και προσπαθεί να προωθήσει στις 46 χώρες παρουσίας της. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε αυτόν τον νέο συνεργάτη με την διεθνή παρουσία και την εξειδίκευση στις λύσεις πληρωμών, που θα βοηθήσει τις ομάδες και τις νέες start-ups της Swave», δήλωσε ο Edouard Plus, Director της Swave.



«Ξεκινάμε με μεγάλη χαρά τη συνεργασία μας με τη Swave που επιβεβαιώνει την αφοσίωση της Edenred στις start-ups και ειδικά στο χώρο του fintech. Ως μέρος της παγκόσμιας ανοικτής στρατηγικής μας για καινοτομία, αυτή η συνεργασία θα μας επιτρέψει να εξερευνήσουμε τις οικονομικές υπηρεσίες του μέλλοντος και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε την καινοτομία ως απάντηση στις προκλήσεις του εργασιακού περιβάλλοντος» ήταν η δήλωση του Elie du Pré de Saint Maur, Executive Vice President, Marketing and Strategy της Edenred.



Η Edenred ενισχύει το ανοικτό σύστημα καινοτομίας της



Πέρα από την επένδυσή της στη Swave, η Edenred είναι μέλος του Ανοικτού Συλλόγου Καινοτομίας της Paris&Co, που στοχεύει στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού των οργανισμών, ειδικά μέσα από σχέσεις με start-ups και μέσα από την κοινοποίηση των βέλτιστων πρακτικών στις περίπου 50 μεγάλες ομάδες του χώρου, που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο. Αυτή η διπλή συνεργασία με την Paris & Co θα ενισχύσει τα συστήματα ανοικτής καινοτομίας της Edenred με απώτερο σκοπό να προβλέψει τις τάσεις του μέλλοντος και να εξερευνήσει τα οικοσυστήματα που βρίσκονται κοντά στον πυρήνα των εργασιών της.



Ο Όμιλος Edenred συνεργάστηκε με την Partech Ventures για την υποστήριξη νέων και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία που αναπτύσσουν λογισμικό SaaS, πλατφόρμες e-commerce και νέους τρόπους πληρωμών. Ο Όμιλος έχει επενδύσει επίσης στην Partech Africa με σκοπό την εξερεύνηση της Αφρικανικής αγοράς όπου οι πληρωμές μέσω κινητών και το ηλεκτρονικό εμπόριο ανθούν.

Η Edenred δημιούργησε τη δική της δομή διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων μέσα από την Edenred Capital Partners που έχει σαν ρόλο την απόκτηση μειοψηφικών πακέτων εταιρειών με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης σε τομείς σχετικούς με τις δραστηριότητες του Ομίλου. Αυτό θα προωθήσει συνέργειες που θα δημιουργήσουν αμοιβαία αξία. Στη Γαλλία, η Edenred Capital Partners απέκτησε πρόσφατα μερίδιο στις Zenchef, Andjaro, AddWorking και Fretlink, στην Αγγλία στις LaunchPad Recruits, Beamery και Fuse Universal, στην Ελβετία στη Beekeeper και στην Αμερική στην Candex.