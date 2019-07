Οι νικήτριες startups του RG Challenge19 ανακοινώθηκαν στον τελικό διαγωνισμό Dragons Den final pitch event, που έλαβε χώρα στο London Business School στις 4 Ιουλίου. Έχοντας ολοκληρώσει ένα εντατικό πρόγραμμα επιτάχυνσης 11 ημερών, οι συμμετέχουσες ομάδες βελτίωσαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια καθώς και την τελική παρουσίαση (pitch) της εταιρείας τους με την υποστήριξη 30 διακεκριμένων μεντόρων και ειδικών του Reload Greece. Οι 15 start-ups, που συνδέονται με την Ελλάδα, παρουσίασαν μπροστά στην κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από τρεις γνωστούς επενδυτές και ένα κλειστό κοινό από διεθνείς επενδυτές και μέντορες του Reload Greece.

Στο RG Challenge19 συμμετείχαν καινοτόμες start-ups από αναδυόμενους ψηφιακούς τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, gaming, η μόδα, η ενέργεια και οι κατασκευές. Πέραν της σημαντικής υποστήριξης από έμπειρους διεθνείς μέντορες οι ομάδες είχαν την ευκαιρία να μυηθούν στο τεχνολογικό οικοσύστημα του Λονδίνου από οργανωμένες επισκέψεις στα κεντρικά γραφεία της Visa Innovation Lab καθώς και στο Google Campus Tech Hub. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ακόμα παρουσιάσεις από σημαντικούς ομιλητές όπως ο Eliott Saba, Vice President της Silicon Valley Bank, ο John Bradford, Co-Founder της F6S, ο Steve Vranakis, Executive Creative Director του Google Creative Lab, ο Anthony Danon, Early-stage VC στην Speedinvest, η Phillipa Sturt, Managing Partner της Joelson, ο David Farquharson, Partner and Co-Founder της Ignition Law και ο Ξενοφών Βουδούρογλου, Chairman of the Supervisory Board στην Beotel Net ISP.

Στο τελικό η start-up που κέρδισε το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής επιλέχθηκε από τρεις κριτές-επενδυτές, ενώ παράλληλα το κοινό είχε την ευκαιρία να επιλέξει την αγαπημένη του ομάδα (για το Βραβείο του Κοινού). Οι κριτές Garry Pratt, Chairman στο Kinderly, Χρυσούλα Ζερβουδάκη, Co-Founder του STRIBA Ltd και Peter Prince, Senior Vice President στην Corum Group International ξεχώρισαν την εταιρία Digital Health Technologies για το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, ενώ το Βραβείο του Κοινού απέσπασε η start-up Biomimetic.

Η Digital Health Technologies έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό σύστημα για επαγγελματίες στον χώρο της Ιατρικής, το οποίο προωθεί την τυποποίηση της παρακολούθησης των ασθενών. Η μακρά εμπειρία της Κυριακής Μίτσιου-Begg στον χώρο της Υγείας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος InCare της Digital Health Technologies, η οποία υιοθετεί μια κλινική προσέγγιση, με σκοπό να δημιουργήσει ένα μοναδικό ψηφιακό και διαδραστικό περιβάλλον για το σύστημα υγείας. Το σύστημα InCare θα επιτρέψει στους ασθενείς να αντιμετωπίζονται με περισσότερη ασφάλεια και αποτελεσματικότητα και φυσικά θα εξασφαλίσει καλύτερες εργασιακές συνθήκες για όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Υπολογίζεται ότι η καινοτόμος αυτή εταιρεία θα καταφέρει να σώσει περισσότερες από 5.400 ζωές τον χρόνο, να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και να εντοπίσει νέα ταλέντα, εξοικονομώντας έτσι μέχρι και £2 εκατομμύρια ανά νοσοκομείο.

Η ομάδα κέρδισε 6 μήνες δωρεάν φιλοξενίας στο Central Working στο Λονδίνο, τρεις συμβουλευτικές συναντήσεις με την δικηγορική εταιρεία Joelson Law και μια συνάντηση 1:1 με τον επενδυτή Ξενοφώντα Βουδούρογλου.

Το κοινό ψήφισε την Biomimetic ως την καλύτερη startup παρουσίαση που την έκανε να ξεχωρίσει. Η Biomimetic δημιούργησε μια καινοτόμο τεχνολογία υλικών για αντανακλαστικές επιφάνειες γυαλιού χρησιμοποιώντας λέιζερ. Η ομάδα συμμετείχε στο RG Challenge19 accelerator μέσα από τη συνεργασία του Reload Greece με το πρόγραμμα NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος. Η ομάδα κέρδισε τρεις συμβουλευτικές συναντήσεις με τη δικηγορική εταιρεία Ignition Law, ένα διαδικτυακό σεμινάριο επικοινωνίας και μία συνεδρία για την μύησή του στο επιχειρηματικό οικοσύστημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων με την Anna Roberts Al Quasimi και μια συνάντηση 1:1 με την επενδύτρια Χρυσούλα Ζερβουδάκη.