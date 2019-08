Σε υπογραφή συμφωνίας εξαγοράς προχώρησε σήμερα 8 Αυγούστου η θυγατρική της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. στη Ρουμανία, για το πλειοψηφικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών SISTEC NEXT DOCS S.R.L. και SISTEC CONFIDENTIAL S.R.L.

Συγκεκριμένα η INFORM LYKOS Ρουμανίας θα εξαγοράσει το 65,07% της SISTEC NEXT DOCS S.R.L. και το 65,45% της SISTEC CONFIDENTIAL S.R.L. Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της επιτυχούς εκπλήρωσης των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην Συμφωνία Εξαγοράς Μετοχών (SPA) και ο προβλεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης δεν θα υπερβεί το διάστημα των τριών (3) μηνών.

Με αυτήν την επένδυση, η INFORM LYKOS Ρουμανίας επεκτείνει το φάσμα των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει στους υφιστάμενους πελάτες αλλά και την δυνατότητα προσέγγισης νέων πελατών παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, ροής εργασίας και ανάπτυξης επιχειρηματικών διαδικασιών, έμμετρης ανάγνωσης, ευρετηρίασης, δημιουργίας εσωτερικών εγγράφων, διαδικαστικού ελέγχου και πρόσβασης), καθώς και φυσικής αρχειοθέτησης και πιστοποιημένης ασφαλούς καταστροφής εγγράφων.

Οι παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες είναι απόλυτα συνδεδεμένες και συμπληρωματικές με τις υφιστάμενες δραστηριότητες του Ομίλου INFORM που αφορούν τη διαχείριση δεδομένων και αναπαραγωγή εγγράφων σε έγχαρτη και ηλεκτρονική μορφή.



Οι εταιρείες SISTEC NEXT DOCS S.R.L. και SISTEC CONFIDENTIAL S.R.L., δραστηριοποιούνται στην αγορά της Ρουμανίας τα τελευταία πέντε (5) έτη με συνεχή ανάπτυξη εργασιών και κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς στον κλάδο ενασχόλησής τους. Ο κύκλος εργασιών τους για το 2018 ανήλθε στα 2,8 εκατ. Ευρώ και ΚΠΤΦΑ (EBITDA) στα 0,8 εκατ. Ευρώ. Ανάμεσα στους βασικούς πελάτες τους περιλαμβάνονται η Banca Transilvania (η μεγαλύτερη τράπεζα της Ρουμανίας), Raiffeisen Bank, Unicredit και άλλες. Επιπρόσθετα, αντίστοιχες υπηρεσίες παρέχονται και στους κλάδους Ασφαλειών, Δημοσίου, Τηλεπικοινωνιών, Ενέργειας κλπ.



Η υφιστάμενη διοικητική ομάδα και οι μέτοχοι μειοψηφίας των εταιρειών SISTEC NEXT DOCS S.R.L. και SISTEC CONFIDENTIAL S.R.L., καθώς και το εξειδικευμένο προσωπικό τους θα παραμείνουν προκειμένου από κοινού με την διοικητική ομάδα της INFORM LYKOS Ρουμανίας να συνεχίσουν να αναπτύσσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα του συγκεκριμένου κλάδου, διασφαλίζοντας παράλληλα και την ομαλή ενσωμάτωση στον Όμιλο.



Το τίμημα της εξαγοράς του 65% των μετοχών των ανωτέρω αναφερόμενων εταιρειών ανέρχεται στα 3,5 εκατ. Ευρώ και όπως προαναφέρθηκε θα καταβληθεί μετά την επιτυχή εκπλήρωση των προϋποθέσεων της συμφωνίας.



Ο κ. Μανώλης Κόντος, Γενικός Διευθυντής της INFORM LYKOS Ρουμανίας, δήλωσε «είμαστε ευχαριστημένοι που ολοκληρώνουμε αυτή τη συμφωνία εξαγοράς πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, καθώς θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε την γκάμα των παρεχομένων λύσεων μας και συνεκδοχικά το εύρος της πελατειακής μας βάσης, με την ενσωμάτωση των SISTEC NEXT DOCS S.R.L. και SISTEC CONFIDENTIAL S.R.L. στον Όμιλό μας. Αυτές οι επενδύσεις από πλευράς μας, αποδεικνύουν έμπρακτα τη δυναμική μας, καθώς και την ξεκάθαρη στρατηγική μας να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην αγορά της Ρουμανίας».