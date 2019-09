KPMG: Στην 1η θέση για την ποιότητα των υπηρεσιών της

Η KPMG ανακοίνωσε την ανακήρυξή της στην 1η θέση της βαθμολογίας για τη συνολική ποιότητα στην παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών της σύμφωνα με την έκθεση της Source Global Research «Αντιλήψεις για την Συμβουλευτική στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες» (Perceptions of Consulting in Financial Services). Η έκθεση κατατάσσει τις 13 εταιρείες σύμφωνα με την αναγνώρισή τους από 1 866 συμμετέχοντες στην έρευνα, οι οποίοι αποτελούνται από άμεσους και έμμεσους πελάτες και δυνητικούς πελάτες για χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες. Οι συμμετέχοντες κατέταξαν τις εταιρείες σύμφωνα με την αναγνωρισιμότητα, την ποιότητα και την αξία τους.