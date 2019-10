Hard Rock: Ανυπομονούμε να ενισχύσουμε το δεσμό με την Ελλάδα

Στις 10:45 π.μ. ο John Eder, Executive Vice President & Chief Financial Officer και ο Sean Caffery Senior Vice President of Business and Casino Development της Hard Rock International παρέδωσαν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων την ειδικά κατασκευασμένη σφραγισμένη τροχήλατη βαλίτσα με το λογότυπο της Eταιρείας που περιείχε την προσφορά της Εταιρείας στο Διεθνή Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο, Ξενοδοχείο και Πολιτιστικό Κέντρο στο Ελληνικό (νομιμοποιητικά δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική προσφορά).