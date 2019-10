Η 24χρονη Sophia Lim αναδείχτηκε ως η Global CEO for One Month του Ομίλου Adecco, σε ειδική τελετή βράβευσης στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας. Η ανακοίνωση συμπίπτει με τη δημοσίευση της έρευνας #CtheFuture, που εξετάζει τις δεξιότητες και τις ικανότητες που θα χρειαστούν οι μελλοντικοί CEO’s και τα C-level στελέχη, αλλά και τα προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης που απαιτούνται για την επιτυχία τους.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μετά από μια διαδικασία επιλογής οκτώ μηνών, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 260.000 υποψήφιοι από 46 χώρες, η Sophia Lim θα περάσει ένα μήνα δίπλα στον CEO της Adecco Group, Alain Dehaze. Η Sophia θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο λειτουργίας της κορυφαίας εταιρείας λύσεων Ανθρώπινου Δυναμικού στον κόσμο και να συμβάλει στη διαμόρφωση του μελλοντικού κόσμου της εργασίας.

Η φετινή διαδικασία επιλογής του CEO for One Month ξεκίνησε τον Φεβρουάριο. 46 ταλαντούχοι νέοι επιλέχθηκαν για να εργαστούν δίπλα στους CEOs του Ομίλου Adecco στη χώρα διαμονής τους. Από αυτούς επιλέχθηκαν στη συνέχεια οι 10 πιο ταλαντούχοι για να συμμετάσχουν σε ένα «bootcamp», που πραγματοποιήθηκε στο Ντίσελντορφ. Στο τριήμερο bootcamp οι συμμετέχοντες πέρασαν μια σειρά από αξιολογήσεις και ασκήσεις που σχεδιάστηκαν για να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και να αναπτύξουν το μελλοντικό τους ηγετικό ταλέντο. Από αυτό το bootcamp, η Sophia Lim επιλέχθηκε ως η Global CEO for One Month του Ομίλου Adecco.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Adecco Group, Alain Dehaze, δήλωσε: «Ανυπομονώ να δουλέψω δίπλα στην Sophia Lim βοηθώντας την να αναπτύξει νέες δεξιότητες, και με μια μορφή αντίστροφης καθοδήγησης, να μάθω παράλληλα και εγώ από εκείνη, ακούγοντας τις σκέψεις της για το μέλλον της εργασίας και της ηγεσίας. Καθώς ο κόσμος της εργασίας εξελίσσεται και η τεχνολογία μεταμορφώνει την καθημερινότητά μας, το τι θεωρείται αποτελεσματική ηγεσία αλλάζει. Η μαθητεία και η βιωματική μάθηση, σε συνδυασμό με τη δέσμευση για δια βίου μάθηση, είναι καθοριστικής σημασίας για την προετοιμασία της Gen Z. Η Sophia θα βρίσκεται δίπλα μου σε συναντήσεις με πελάτες, τους οποίους υποστηρίζουμε στη διαμόρφωση επιτυχημένων στρατηγικών HR, αλλά και σε εσωτερικές συναντήσεις με άλλα ηγετικά στελέχη του οργανισμού μας παγκοσμίως που πραγματοποιούνται με σκοπό την εξασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας της επιχείρησής μας. Το πρόγραμμα Global CEO for One Month καταδεικνύει τη δύναμη που έχει η κατάρτιση στην εργασία και τη σημασία της για την ανάπτυξη των μελλοντικών μας ηγετών».

Η Global CEO for One Month για το 2019, Sophia Lim δήλωσε σχετικά: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα έχω την ευκαιρία να συνεργαστώ με τον Alain Dehaze και που θα έχω τη δυνατότητα μέσα από αυτή την εμπειρία να ξεκινήσω δυναμικά τη σταδιοδρομία μου και να συμβάλω στη διαμόρφωση του μέλλοντος της εργασίας. Η βιωματική μάθηση είναι ο καλύτερος τρόπος να προετοιμαστεί η γενιά μου για να μπορέσει να ηγηθεί στο μέλλον. Επιπλέον, αυτή η ευκαιρία θα μου δώσει ανεκτίμητη εμπειρία από τον πραγματικό κόσμο της εργασίας, μέσα σε μια εταιρεία που χτίζει εκατομμύρια σταδιοδρομίες. Ανυπομονώ να ξεκινήσω!»

Την περίοδο αυτή τρέχει το πρόγραμμα CEO for One Month σε Regional επίπεδο στην περιοχή Ανατολικής Ευρώπης Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, στην οποία ανήκει και η Ελλάδα. Ένας από τους CEOs for One Month που εργάστηκαν το καλοκαίρι για ένα μήνα δίπλα στους CEOs του Ομίλου Adecco στις χώρες της περιοχής αυτής θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί για μία εβδομάδα δίπλα στον Angelo Lo Vecchio, Head of EEMENA, Adecco Group. Ο Στέφανος Στασινόπουλος, CEO for One Month 2019 Adecco Group Greece έχει ήδη φτάσει στο στάδιο των 3 φιναλίστ για τον regional ρόλο και αναμένεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η ανακοίνωση εκείνου που τελικά θα πάρει τη θέση.

Παράλληλα με την ανακοίνωση της ανάδειξης του φετινού Global CEO for One Month, ο Όμιλος Adecco δημοσιεύει τα αποτελέσματα μιας έρευνας σε 5.000 ηγέτες του αύριο που ανήκουν στη γενιά Z. Με τους Millennials και τους Gen Z’ers να αποτελούν το 75% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού μέχρι το 2025, η έρευνα εξετάζει ποιες δεξιότητες και ικανότητες θα πρέπει να έχουν τα C-level στελέχη του μέλλοντος.

Βασικά ευρήματα: