H Bosch, ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας και υπηρεσιών που διακρίνεται τόσο για την καινοτομία της όσο και για τις συνεργασίες της με Startups σε διαομιλικό επίπεδο, συμμετέχει για πρώτη φορά στο Startup Now Forum 2019.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το μεγαλύτερο πολυσυνέδριο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και τεχνολογίας στην Ελλάδα που θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Οκτωβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο Γκάζι.

Η Bosch θα συμμετέχει στο panel της πρώτης ημέρας, με τίτλο: “Smart Cities & The Next Day of Urban Development”, παρουσιάζοντας έξυπνες λύσεις ανεύρεσης στάθμευσης ενώ την 2η μέρα του συνεδρίου, θα δώσει στους συμμετέχοντες μια γεύση του πως οραματίζεται την αυτοκίνηση του μέλλοντος, μιλώντας παράλληλα και για τις νέες τάσεις της αυτοκίνησης στις σύγχρονες πόλεις. Στόχος της Εταιρείας μέσω της συμμετοχής της στο Startup Now Forum, αποτελεί η διεύρυνση των επιχειρηματικών επαφών της με Startups και με καθιερωμένες εταιρείες αλλά και η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν one-on-one business meetings με στελέχη της Bosch σε προκαθορισμένα σημεία, μέσω μιας matchmaking πλατφόρμας αλλά και να επισκεφτούν το περίπτερο της Bosch, εντός του κτιρίου «Δεξαμενές καθαρισμού».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συνέδριο και το πρόγραμμά του, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ