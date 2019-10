Το CEO Clubs Greece συμπληρώνει 10 χρόνια ενεργούς δράσης και συμβολής στο ελληνικό επιχειρείν, και τα επισφραγίζει με τη διοργάνωση ενός επετειακού Forum στις 14 Νοεμβρίου στο Hilton Αθηνών.

Με τίτλο «Leading from Ground Zero in Action» και εισηγητές 10 ηγετικά στελέχη κραταιών ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών, το CEO Clubs Greece επιχειρεί, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, μια αναδρομή στην τελευταία δεκαετία που σημάδεψε την Ελλάδα μέσα από τις προσωπικές μαρτυρίες των μελών του, που μοιράζονται με το κοινό τις μεγαλύτερες προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις που αντιμετώπισαν προσπαθώντας να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ευημερία των οργανισμών τους κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης ύφεσης που αντιμετώπισε η χώρα στην πρόσφατη ιστορία της.

Οι εισηγητές και μέλη του πάνελ θα είναι: Γιώργος Λαμπρινός, CEO της GEP, Ιάκωβος Μιχαλίτσης, Γενικός Διευθυντής Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Bausch Health, Αναστάσιος Σπανίδης, CEO της Generation Y, Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain, Παναγιώτης Κορωναίος, CEO της Synergy, Αλέξανδρος Αθανασούλας, CEO της Stirixis Group, Νίκος Αναστασόπουλος, CEO της AGT Group, Ιωάννης Μητρόπουλος, Γενικός Διευθυντής του Φυσικού Αερίου Αττικής, Κων/νος Κωνσταντινόπουλος, CEO της Coffee Island και Δημήτρης Μιχόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Weber Shandwick.

Στόχος του επετειακού Forum του CEO Clubs Greece, είναι να αναδείξει την αξία που παρείχε στα μέλη του, αποτελώντας πνευματική και συναισθηματική κιβωτό κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Τους προσέφερε ουσιαστική υποστήριξη αλλά και συλλογική έμπνευση για να ενισχύσουν το όραμά τους, να επιδιώξουν και να εξασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους, τους ανθρώπους τους και τους οργανισμούς τους. Απώτερος σκοπός του είναι να μεταφέρει ένα μήνυμα πίστης, επαγγελματισμού και αισιοδοξίας στις μελλοντικές γενιές ηγετών.

Το Forum του CEO Clubs Greece, απευθύνεται αποκλειστικά στα μέλη του Club και τις διοικητικές τους ομάδες, καθώς και σε Ανώτατα Διοικητικά Στελέχη με τις ομάδες τους που επιθυμούν να το παρακολουθήσουν, κατόπιν σχετικής εγγραφής.