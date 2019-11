Η κοινωνία και οι επιχειρήσεις βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και καλούνται, αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα, να προσαρμοστούν στη νέα πραγματικότητα. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι γεγονός.

Μιλώντας στο Reporter, ο κ. Γιάννης Σύρος, Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), τονίζει ότι: «Η βιομηχανία ψηφιακής τεχνολογίας βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας και των τεχνολογικών ανακαλύψεων τις τελευταίες δεκαετίες, επηρεάζοντας κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η αλήθεια είναι πως διανύουμε ήδη την 4η βιομηχανική επανάσταση, με τις πιο ραγδαίες και καταιγιστικές εξελίξεις και αλλαγές που έχει βιώσει η ανθρωπότητα. Ο κόσμος όπως τον ξέρουμε, άλλαξε δραστικά τα τελευταία 20 χρόνια σε όλους τους τομείς και το σίγουρο είναι πως τα επόμενα 20 χρόνια, μέσα από την ψηφιακή επανάσταση, θα αλλάξει ακόμα περισσότερο απ’ ό,τι τους 3 προηγούμενους αιώνες».

Η έρευνα της Dell Technologies

Για την ανάγκη ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων προς τη νέα εποχή και ερευνώντας την επίδραση των νέων τεχνολογιών στην καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων, η Dell Technologies εκπόνησε σε συνεργασία με το Institute for the Future (IFTF) και την Vanson Bourne την έρευνα «Future of Connected Living» («Το μέλλον της συνδεδεμένης διαβίωσης»).

Ειδικότερα, τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας συνοψίζονται ως εξής:

• Θα έχουμε μια πιο συναρπαστική και ουσιαστική συνεργασία με τις μηχανές, οφειλόμενη στις αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η δικτύωση 5G, η Tεχνητή Nοημοσύνη (Artificial Intelligence - Α.Ι.), η Εκτεταμένη Πραγματικότητα (Extended Reality - XR) και το Internet των πραγμάτων (Internet of Things – IoT).

• Οι ζωές μας θα μετασχηματιστούν ριζικά χάρη σε τεχνολογικές αλλαγές όπως οι νοήμονες πόλεις, μια νέα εποχή προηγμένης φορητότητας και τα ρομπότ θα γίνουν ευρέως διαθέσιμα.

• 4.600 ηγέτες επιχειρήσεων εξέφρασαν τη γνώμη τους για την έρευνα πάνω στον τρόπο ζωής: Το 76% αναμένει ότι θα αναδιαμορφώσει τον τρόπο που περνά το χρόνο του μέσω της αυτοματοποίησης. Ένα 56% καλωσορίζει την καθημερινή διείσδυση σε εικονικές και επαυξημένες πραγματικότητες.

• Οργανισμοί και κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν άμεσα για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις και να προετοιμαστούν για το ψηφιακό μέλλον.

Τι περιμένουμε στο μέλλον

Σύμφωνα με το IFTF, μέχρι το 2030 θα έχουν πραγματοποιηθεί πέντε μεταβολές:

Δικτυωμένη Πραγματικότητα: Την επόμενη δεκαετία, το κυβερνοδιάστημα - cyberspace θα καλύψει την υπάρχουσα πραγματικότητά μας, καθώς το ψηφιακό μας οικοσύστημα επεκτείνεται πέρα από τις τηλεοράσεις, τα smartphones και τις άλλες οθόνες μας. Συνδεδεμένη Φορητότητα και Δικτυωμένη Ύλη: Τα οχήματα του αύριο θα είναι, επί της ουσίας, φορητοί υπολογιστές. Θα τα εμπιστευόμαστε για να μας πηγαίνουν εκεί που πρέπει, στο φυσικό κόσμο, καθώς αλληλεπιδρούμε στα εικονικά περιβάλλοντα που θα είναι διαθέσιμα σε εμάς, οπουδήποτε κι αν βρισκόμαστε. Από τις Ψηφιακές Πόλεις στις Νοήμονες Πόλεις: Οι πόλεις στην κυριολεξία θα είναι ζωντανές μέσω της δικής τους δικτυωμένης υποδομής βασιζόμενης σε έξυπνα αντικείμενα, συστήματα αυτοαναφοράς και ανάλυση δεδομένων βασισμένη σε Α.Ι. Παράγοντες και Αλγόριθμοι: Καθένας μας θα υποστηρίζεται από ιδιαίτερα εξατομικευμένα «λειτουργικά συστήματα διαβίωσης» που είναι σε θέση να προβλέπουν τις ανάγκες μας και να υποστηρίζουν προληπτικά τις καθημερινές μας δραστηριότητες, εξοικονομώντας μας χρόνο. Ρομπότ με κοινωνική ζωή: Τα ρομπότ θα γίνουν οι εταίροι μας στη ζωή, ενισχύοντας τις δεξιότητές μας και επεκτείνοντας τις δυνατότητές μας. Τα ρομπότ θα μοιράζονται νεοαποκτηθείσες γνώσεις στο κοινωνικό τους ρομποτικό δίκτυο για να δημιουργήσουν καινοτομίες από το κοινό και να επιταχύνουν την πρόοδο, σε πραγματικό χρόνο.

Άμεση δράση απέναντι στις προκλήσεις

Σε αυτό το νέο περιβάλλον οι προκλήσεις για κοινωνία και επιχειρήσεις είναι πολλές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων, το οποίο θα πρέπει να διασφαλιστεί. Η νέα ψηφιακή πραγματικότητα απαιτεί άμεσες πρωτοβουλίες, προκειμένου η μετάβαση σε αυτήν να καταστεί ομαλή και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να σταθούν αρωγοί σε αυτήν την προσπάθεια.

Η Dell Technologies

Ο όμιλος της Dell ενοποιεί επτά ηγέτες τεχνολογίας - Dell, Dell EMC, Pivotal, RSA, Secureworks, Virtustream και VMware - σε μία εταιρεία με την εξουσία να οδηγεί στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Τα ευρήματα της έρευνας της Dell παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση Athens Dell Technologies Forum 2019 την Τρίτη 22 Οκτωβρίου.

Γιώργος Γεωργίου