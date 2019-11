Τεχνική Ολυμπιακή: MoU με την Belterra για το Πόρτο Καρράς

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. ανακοίνωσε σε συνέχεια της από 29.10.2019 ανακοίνωσης της, ότι μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία "Τ.Ο. International Holding Ltd" και της εταιρείας με την επωνυμία "BELTERRA INVESTMENTS Ltd" καταρτίσθηκε μνημόνιο συναντίληψης (MoU) για τη διενέργεια διαπραγματεύσεων σχετικά με την πώληση μετοχών της εταιρείας "ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε" που ανήκουν στην "ΤΟ International Holding Ltd".