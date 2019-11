Η Τελετή Απονομής των Social Media Awards 2019 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019, στο Fantasia Live. Στην πιο social βραδιά της αγοράς Επικοινωνίας παρευρέθηκαν πάνω από 400 στελέχη, τα οποία με παρουσιαστή τον Παναγιώτη Χατζηδάκη παρακολούθησαν τη δημοφιλέστερη διοργάνωση για τα Social Media στην Ελλάδα.

Έχοντας φέτος για πρώτη φορά την υποστήριξη του Facebook, τα βραβεία συγκέντρωσαν εκατοντάδες υποψηφιότητες από όλη την Ελλάδα, ενώ είχαν ως στόχο να χαρτογραφήσουν τις πιο δυναμικές τάσεις και να αναδείξουν τις πιο ολοκληρωμένες ενέργειες και τις βέλτιστες πρακτικές Marketing στα Social Media.

Η φετινή Κριτική Επιτροπή σχηματίστηκε από 3 Προέδρους, για να αντιπροσωπεύονται και οι τρεις πλευρές του digital οικοσυστήματος (brand – agency – platform). Συγκεκριμένα, οι τρεις Πρόεδροι ήταν οι: Ελένη Καραμαλέγκου, Jury President – The Brand Side, Global Director, Social Centre of Excellence, LEGO, Βαγγέλης Κωβαίος, Jury President – The Platform Side, Client Solutions Manager, Facebook, Χρύσα Χατζησάββα, Jury President – The Agency Side, Business Director, Mindshare UK. Οι 3 Πρόεδροι αξιολόγησαν τις υποψηφιότητες σε συνεργασία με 27 Social Media experts & practitioners διεθνούς εμβέλειας.

Κορυφαίες στιγμές της βραδιάς ήταν οι απονομές του Social Media Agency of the Year στην εταιρεία Mindshare και του Social Media Brand of the Year στην Cosmote. Επίσης, απονεμήθηκαν τα Grand Prix βραβεία σε κάθε ενότητα. Έτσι, λοιπόν, Grand Prix απέσπασαν η Cosmote, η Aegean Airlines και η Mindshare.

«Οι υποψηφιότητες ήταν πάρα πολύ δυνατές φέτος», ανέφερε στον χαιρετισμό της η Ελένη Καραμαλέγκου «Συμμετέχω ως Κριτής στα Social Media Awards από το 2015 και έχω παρακολουθήσει τόσο το πώς εξελίσσονται τα βραβεία όσο και οι πλατφόρμες εντός και εκτός Ελλάδας. Οι υποψηφιότητες ήταν πολύ δυνατές και είδα με πολύ μεγάλη χαρά ότι αξιοποιήθηκαν τεχνικές δυνατότητες, και από πλευράς περιεχομένου και από πλευράς performance, το οποίο είναι πολύ ενθαρρυντικό, ωστόσο υπάρχουν ακόμα τόσο πολλά περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε. Αν είστε brand πειραματιστείτε. Αν είστε agency τολμήστε να προτείνετε πράγματα. Αν ασχολείστε με performance απομακρυνθείτε από τα vanity metrics. Οι πλατφόρμες δίνουν απεριόριστες δυνατότητες. Κάντε λάθη και μάθετε από αυτά. Κατεβάστε τις υποψηφιότητές σας εδώ για να μάθουμε και οι υπόλοιποι».