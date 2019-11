Το άτμισμα είναι λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα για την αγγειακή υγεία της καρδιάς και οι καπνιστές που μεταβαίνουν σε ηλεκτρονικό τσιγάρο θα μπορούσαν να βελτιώσουν σημαντικά την αγγειακή τους υγεία, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας, τα οποία επικαλείται ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Προϊόντων Ατμίσματος (ΣΕΕΠΑ).

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη με την ονομασία VESUVIUS (Vascular Effects of Regular Cigarettes Versus Electronic Cigarette Use), η οποία διεξήχθη από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Dundee με επικεφαλής τον καθηγητή Καρδιαγγειακής Ιατρικής και θεραπευτικής του πανεπιστημίου, Δρ. Jacob George “έφερε στο φως” σπουδαία ευρήματα τα οποία και δημοσιεύτηκαν στο Journal of the American College of Cardiology, το πιο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό παγκοσμίως.

Η διετής έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Υπουργείου υγείας της Αγγλία και την χρηματοδότηση του British Heart Foundation, μελέτησε 114 μακροχρόνιους καπνιστές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 ομάδες: Καπνιστές, ατμιστές ηλεκτρονικού τσιγάρου με νικοτίνη και ατμιστές ηλεκτρονικού τσιγάρου χωρίς νικοτίνη. Στους καπνιστές που μεταπήδησαν σε ηλεκτρονικά τσιγάρα διαπιστώθηκε σημαντική βελτίωση στην αγγειακή υγεία εντός τεσσάρων εβδομάδων, με τις γυναίκες να παρουσιάζουν μεγαλύτερα οφέλη από ότι οι άνδρες. Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι οι συμμετέχοντες που χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά ηλεκτρονικό τσιγάρο πέτυχαν μεγαλύτερη βελτίωση από εκείνους που έκαναν παράλληλη χρήση ηλεκτρονικού και συμβατικού τσιγάρου.

Ο καθηγητής Καρδιαγγειακής Ιατρικής και Θεραπευτικής στο Dundee και επικεφαλής ερευνητής της μελέτης, Jacob George, δήλωσε: «Για τους χρόνιους καπνιστές τσιγάρων παρατηρήθηκαν σημαντικές βελτιώσεις στην αγγειακή λειτουργία μέσα σε ένα μήνα μετά την αλλαγή από το συμβατικό στο ηλεκτρονικό τσιγάρο». Διαπιστώσαμε επίσης ότι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, ανεξάρτητα από το αν το ηλεκτρονικό τσιγάρο περιέχει ή δεν περιέχει νικοτίνη, ένα άτομο θα δει βελτίωση στην αγγειακή υγεία σε σύγκριση με το κάπνισμα ενός παραδοσιακού τσιγάρου. Οι γυναίκες επωφελήθηκαν σημαντικά περισσότερο από τους άνδρες και εξακολουθούμε να εξετάζουμε τους λόγους για αυτό».

Ο καθηγητής Jeremy Pearson, αναπληρωτής Ιατρικός Διευθυντής στο British Heart Foundation, δήλωσε: «Η μελέτη αυτή υποδηλώνει ότι το άτμισμα μπορεί να είναι λιγότερο επιβλαβές για τα αιμοφόρα αγγεία σας από το κάπνισμα. Μέσα σε μόλις ένα μήνα από την πλήρη αντικατάσταση του τσιγάρου με ηλεκτρονικό τσιγάρο, η υγεία των αιμοφόρων αγγείων είχε αρχίσει να ανακάμπτει».

Ο Έλληνας καρδιολόγος και ερευνητής, Κωνσταντίνος Φαρσαλινός με πάνω από 80 διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις για το ηλεκτρονικό τσιγάρο δήλωσε: «Πρόκειται για μελέτη-ορόσημο που δείχνει καρδιαγγειακά οφέλη μέσα σε μόλις ένα μήνα από τη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου ως υποκατάστατου του καπνίσματος. Σημαντικό είναι πως η μελέτη απέφυγε τα σφάλματα προηγούμενων δημοσιεύσεων όπου εξέταζαν την αγγειακή λειτουργία αμέσως μετά από ολιγόλεπτη χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, γεγονός που δεν προσφέρει καμία πληροφορία για το μελλοντικό κίνδυνο. Η επιστημονική κοινότητα και οι φορείς οφείλουν πλέον να αλλάξουν την προσέγγισή τους και να αποδεχτούν ότι η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου αποτελεί σημαντική επιλογή για τους καπνιστές που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να διακόψουν το κάπνισμα με τη χρήση εγκεκριμένων φαρμακευτικών μέσα».