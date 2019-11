QualityNet Foundation: Δημιουργείται Global Forum for National SDG Advisory Bodies

Στο πλαίσιο της Διάσκεψης Κορυφής για τους Παγκόσμιους Στόχους που διοργάνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη, ανακοινώθηκε η ίδρυση του Global Forum for National SDG Advisory Bodies με την υποστήριξη των UNDESA, German Council for Sustainable Development και Finnish National Commission on Sustainable Development και άλλων 40 ιδρυτικών μελών μεταξύ αυτών και του QualityNet Foundation.