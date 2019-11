Με τη νέα ονομασία DMEA Connecting Digital Health θα λάβει χώρα από τις 21 έως τις 23 Απριλίου 2020, στο Εκθεσιακό Κέντρο του Βερολίνου, η Διεθνής Έκθεση Εφαρμογών Πληροφορικής στην Υγειονομική Περίθαλψη, η οποία ήταν ευρέως γνωστή με την ονομασία Conhit.

Η νέα ονομασία της διεθνούς έκθεσης σηματοδοτεί τη μετάβασή της από ένα βιομηχανικό σημείο συνάντησης σε μια ψηφιοποιημένη πλατφόρμα Υγειονομικής Περίθαλψης. Η διοργάνωση χωρίζεται σε τέσσερα μέρη: Το εκθεσιακό, το ακαδημαϊκό, το συνεδριακό και το networking. Παράλληλα, μεμονωμένοι τομείς αναπτύσσονται, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ακόμη μεγαλύτερο φόρουμ για καινοτόμες ιδέες και συζητήσεις σε εξειδικευμένα θέματα γύρω από τον κλάδο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, η DMEA προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών για τη δημόσια υγεία και αποτελεί ένα σύγχρονο και καλά οργανωμένο πεδίο ανάδειξης των ΙΤ (information technology) λύσεων στον κλάδο.

Οι τομείς που παρουσιάζονται στην DMEA καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών πληροφορικής στην υγειονομική περίθαλψη, όπως hardware, software και τεχνολογία δικτύων ιατρικών υπηρεσιών, συστήματα πληροφοριών, αρχειοθέτηση, λύσεις επικοινωνίας, τηλεϊατρική και ιατρική τεχνολογία/ΙΤ, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες/παροχή συμβουλών, εκπαίδευση και έρευνα. Παράλληλα με τα περίπτερα εκθετών παρουσιάζονται και άλλα περίπτερα στο πλαίσιο της έκθεσης, όπως το κλαδικό περίπτερο τύπου, το περίπτερο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, νοσοκομείων κ.α.

Το συνεδριακό και ακαδημαϊκό πρόγραμμα DMEA περιλαμβάνει επεξεργασία πληροφοριών στο σύστημα δημόσιας υγείας, μάνατζμεντ υπηρεσιών υγείας, διοίκηση επιχειρήσεων με IT, ενσωμάτωση IT συστημάτων και ιατρικής τεχνολογίας, IT στην καθημερινή φροντίδα των ασθενών, χρήση τηλεϊατρικής κ.α. Η διοργάνωση απευθύνεται σε άτομα, που ασχολούνται με την τεχνολογία πληροφοριών, το μάνατζμεντ, τις μονάδες ελέγχου, τη θεραπεία και την αποκατάσταση, σε ιατρούς, νοσοκόμους, τραυματιοφορείς, εκπαιδευόμενους και σπουδαστές, αλλά και σε συμβούλους και φορείς παροχής υπηρεσιών.

Στην τελευταία έκθεση και σε έναν χώρο 20.000 τ.μ., συμμετείχαν 570 εκθέτες και 10.800 εμπορικοί επισκέπτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το πώς μπορεί να επιτευχθεί, χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία, η μεγαλύτερη ασφάλεια των ασθενών, η καλύτερη ιατρική περίθαλψη και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στο σύστημα υγείας. Στο πλαίσιο της προηγούμενης διοργάνωσης υπήρξε για 5η φορά ένας ειδικός χώρος συνάντησης για προγραμματιστές, παραγωγούς, χρήστες και εν δυνάμει επενδυτές. Στο χώρο αυτό με την ονομασία Mobile Health ZONE, παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν νέες προτάσεις και λύσεις της προώθησης παραμέτρων υγείας μέσω διαδικτύου.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημος αντιπρόσωπος του Εκθεσιακού Οργανισμού του Βερολίνου στην Ελλάδα ενημερώνει ότι κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση, που επιθυμεί να συμμετάσχει στην έκθεση, μπορεί να απευθύνεται για πληροφορίες στο τηλ. 210 64 19 037, στην ιστοσελίδα της έκθεσης: www.dmea.de και στην ειδική ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr. Το Επιμελητήριο διαθέτει επίσης κάρτες εισόδου σε μειωμένη τιμή προπώλησης και επιπλέον έκπτωση για τα μέλη του.