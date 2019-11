Την απόφαση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών να στηρίξει δωρεάν όλα τα μέλη του στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, των e-shops, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, στη χθεσινή εκδήλωση για την απονομή των βραβείων "Βιώσιμης, Καινοτόμου και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας".

Όπως είπε ο κ. Χατζηθεοδοσίου: "είμαστε έτοιμοι για μία πρωτοβουλία που μπορεί να δημιουργήσει νέα δεδομένα σε ολόκληρη την αγορά. Με χαρά και υπερηφάνεια σας ανακοινώνω την απόφαση μας να στηρίξουμε δωρεάν όλα τα μέλη μας στη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων, των e-shops. Πρόκειται για κάτι πρωτοποριακό που θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν στο έπακρο όλες τις ευκαιρίες που δίνει η τεχνολογία και να μπουν με ευνοϊκές προϋποθέσεις στη νέα ψηφιακή εποχή. Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θα συμβάλει με ένα μεγάλο ποσό για αυτήν την στήριξη των επιχειρήσεων και ευελπιστώ ότι θα συμπράξουν τα συναρμόδια υπουργεία αλλά και η Περιφέρεια και ο Δήμος. Τολμάμε και ανοίγουμε το δρόμο. Αν στηριχθούμε αποτελεσματικά, να είστε βέβαιοι ότι αυτός ο δρόμος μπορεί να γίνει λεωφόρος ανάπτυξης".

Αναφερόμενος σε αυτά που επιθυμεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα ο πρόεδρος είπε ότι για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη από την Πολιτεία να μπορεί η κάθε μία που έχει πλάνο βιωσιμότητας, να μειώσει το χρέος που έχει συσσωρευτεί και να μην αφήσουμε να χαθούν επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν πραγματικά προοπτικές ανάκαμψης.

Ο πρόεδρος απευθυνόμενος στον τρόπο που λειτουργούν οι πολυεθνικές είπε: "Είναι υποχρέωση τους να σεβαστούν τους νόμους της χώρας μας και κάθε προσπάθεια καταπάτησης δικαιωμάτων ή αθέμιτου ανταγωνισμού σε κάθε κλάδο θα μας βρει απέναντι".

Για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά ανέφερε χαρακτηριστικά: "Είναι βέβαιο ότι μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις μπορούν να μεγαλουργήσουν. Και αυτό εξαρτάται από τις τράπεζες" ενώ πρόσθεσε ότι είναι πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν, για να ανέβουν οι οικονομικοί δείκτες. Επιγραμματικά ανέφερε την πάταξη της φοροδιαφυγής, του παρεμπορίου, του λαθρεμπορίου, της δημιουργίας νέων φοροφυγάδων. Επιπλέον σημείωσε: "το να ενισχύονται μόνο οι μεγάλοι παίκτες θα προκαλέσει νέες ανισότητες και πλέον η κοινωνία δεν μπορεί να αντέξει κάτι τέτοιο".



Βραβεία

Τα βραβεία βιώσιμης καινοτόμου και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας έλαβαν:

- ΦΑΡΜΑ ΜΠΡΑΛΟΥ

- PHARMACY 295 IKE

- MONEMVASIA WINERY - ΤΣΙΜΠΙΔΗ

- Επιχείρηση εστίασης "Ο Θανάσης"

- On Line Data AE για τη δημιουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας "Lotify"

- Εταιρία Μελετών Ακουστικής Δ. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ ACC

- The Wandering Workshop - Toys Made of Dreams

- "Οίκος Parthenis"

- "ΑΝΕΜΟΣΚΟΡΠΙΣΜΑΤΑ - ΡΑΝΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ"



Ειδικές βραβεύσεις έλαβαν οι:

- Vivechrom Dr. Stefanos D. Pateras SA για τη στήριξή της στο ανθρώπινο δυναμικό της.

- Βλάσης Σταθοκωστόπουλος για την πολύχρονη προσφορά του στον χώρο της εστίασης.

- Μαρία Αποστολοπούλου για την πρώτη θέση εισαγωγής στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

- Ο αρχιφύλακας Γιάννης Πάπαρης για την αυτοθυσία του και την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο.

- Τρεις μικροζυθοποιίες για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του κλάδου και του επιχειρείν. (Στην ΕΛΙΞΗ Α.Ε. για τη συμβολή της στην ανάπτυξη του επιχειρείν. Στη Μικροζυθοποιία Κυκλάδων Τήνου "Αλέξανδρος Κουρής & ΣΙΑ Ο.Ε.". Στη Μικροζυθοποιία Septem Ο.Ε.)



Βραβείο κοινού δόθηκε στη Μικροζυθοποιία Κυκλάδων Τήνου "Αλέξανδρος Κουρής & ΣΙΑ Ο.Ε." για τη μπύρα ΝΗΣΟΣ.

Το ερώτημα ήταν: Ποια από τις 3 συναντάτε περισσότερο: Delphi Beer, ΝΗΣΟΣ ή Septem και την ψηφοφορία διεξήγαγε η Focus Bari, μέσω tablets κατά την προσέλευση των καλεσμένων.