Το εμβληματικό ξενοδοχείο του Ομίλου Βαρδινογιάννη στο Σύνταγμα το NJV Athens Plaza με ένα διαρκές πρόγραμμα επενδύσεων, αλλά και ανάδειξη της παραμέτρου της αειφορίας διασφαλίζει ανοδική πορεία σε σχέση με έσοδα και πληρότητες το 2019. Κι αυτό σε μια περίοδο που τα αθηναϊκά ξενοδοχεία, λόγω υπερπροσφοράς είτε μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού, είτε μέσω νέων «αφίξεων» μονάδων, αντιμετωπίζουν μεγάλη πίεση.

Σύμφωνα μάλιστα με τη 15η ετήσια έρευνα «Περί Ικανοποίησης Ξενοδοχείων και Απόδοσης Ξενοδοχείων Αττικής 2019», τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάστηκαν πριν λίγες μέρες, σε ειδική εκδήλωση, κατά την 49η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών-Αττικής-Αργοσαρωνικού (ΕΞΑΑΑ) καταγράφεται έντονη εποχικότητα, εντυπωσιακή πτώση του επαγγελματικού τουρισμού, στασιμότητα στις πληρότητες των ξενοδοχείων της Αθήνας, παρά την αύξηση των αφίξεων επισκεπτών στο αεροδρόμιο αλλά και δυσκολία στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να αποσπάσουν από τη διεθνή αγορά καλύτερες τιμές. Βέβαια η περιοχή του Συντάγματος κινείται σε άλλο τέμπο λόγω τοποθεσίας αλλά και του υψηλού πήχη που έχει η περιοχή.

Στο φόντο αυτό αξιοσημείωτες είναι οι επιδόσεις του 2018 για το NJV Athens Plaza. Όπως ανέφερε η γενική διευθύντρια του ξενοδοχείου Βάνα Λαζαράκου σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, τη χρονιά που πέρασε, η μέση τιμή των δωματίων του NJV Athens Plaza, αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το 2017, ενώ τα έσοδα κατά 17%. Επίσης, φέτος στο δεκάμηνο η μέση τιμή είναι υψηλότερη κατά 6% με τα έσοδα να διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με το 2017.

Οι εθνικότητες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση το 2018 ήταν ο Καναδάς (+66%), η Κίνα (+58%) και οι Ηνωμένες Πολιτείες (+30%). Φέτος στη λίστα φιγουράρει ξανά η Κίνα με αύξηση στις κρατήσεις κατά 61% σε σχέση με πέρσι και η Ιαπωνία με άνοδο 22%.

Όπως αναφέρθηκε, επίσης, η μέση διαμονή στο ξενοδοχείου είναι 2,2 διανυκτερεύσεις, με εξαίρεση του Καναδούς και τους Αυστραλούς που κάνουν μια επιπλέον. Οι πληρότητες (το ξενοδοχείο διαθέτει 180 δωμάτια) κυμαίνονται μεταξύ 69 και 74%.

Όπως εκτιμούν επίσης οι επικεφαλής του NJV Athens Plaza, και την επόμενη χρονιά η τουριστική ζήτηση για την Αθήνα από το εξωτερικό θα εξελιχθεί ανοδικά.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι υλοποιήθηκαν επενδύσεις που ξεπερνούν τα 5 εκατ. από το 2015 μέχρι σήμερα στο. Οι ανακαινίσεις, όπως ανέφερε Βάνα Λαζαράκου , αφορούσαν όλους τους χώρους, από το lobby, το εστιατόριο και τις αίθουσες εκδηλώσεων, μέχρι τα δωμάτια και την προεδρική σουίτα, και πραγματοποιήθηκαν χωρίς η μονάδα να διακόψει τη λειτουργία της.

«Το ξενοδοχείο ανανεώνεται και βελτιώνεται. Αν και το πρώτο τρίμηνο ήταν δύσκολα, η χρονιά κλείνει πολύ καλά για τη μονάδα» τόνισε η κ. Λαζαράκου.

Εταιρική Υπευθυνότητα

Στο μεταξύ το NJV Athens Plaza δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αειφορία. Μάλιστα φέτος ο πρώτος απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας που αφορά το 2018 παρουσιάζεται δίνοντας τον τόνο για μια σειρά από θέματα βιωσιμότητας που πλέον είναι κομβικά στον τουρισμό. Έτσι η μονάδα φέτος έχει καταγράψει μείωση της κατανάλωσης νερού ανά διανυκτέρευση κατά 5%, της κατανάλωσης ενέργειας ανά διανυκτέρευση κατά 3% με την αναβάθμιση μη αποδοτικού ενεργειακού εξοπλισμού, της χρήσης χημικών για το αναγκαίο αποτέλεσμα καθαρισμού οροφοκομίας κατά 2%, της χρήσης πλαστικών μέσα από την εφαρμογή νέας πολιτικής πλαστικών, της παραγωγής αποβλήτων ανά διανυκτέρευση κατά 15% και τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης σε περισσότερα σημεία του ξενοδοχείου.

Σημειώνεται πως το NJV Athens Plaza, όπως τονίζεται, είναι το πρώτο ξενοδοχείο μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου Αειφόρου Τουρισμού στην Ευρώπη το πρώτο ελληνικό ξενοδοχείο πόλης το οποίο βάσει των Αρχών της Agenda 21 πιστοποιήθηκε ως Αειφόρο, σύμφωνα με το παγκόσμιο πρότυπο EARTHCHECK Evaluate Plus και το μοναδικό στην Αθήνα που έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο WE DO LOCAL.

Υψηλές επιδόσεις και τη φετινή χρονιά σημειώνει το NJV Plaza του ομίλου Βαρδινογιάννη στο Σύνταγμα, παρά το γεγονός της αύξησης του ανταγωνισμού και της προσθήκης χιλιάδων νέων δωματίων το τελευταίο διάστημα στην ελληνική πρωτεύουσα.

Γιώργος Αλεξάκης