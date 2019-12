ΕΕΔΕ: Αναδεικνύει τον Έλληνα Quality Leader of the Year

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 (ώρα 18.00) η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) διοργανώνει τη Μεγάλη Γιορτή της Επιχειρηματικής Αριστείας, για την απονομή των Πιστοποιήσεων EFQM Levels of Excellence, Investors in People καθώς και του Βραβείου για τον Έλληνα Quality Leader of the Year 2019.