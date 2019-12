Crowdhackathon: Ολοκληρώθηκε ο Μαραθώνιος Καινοτομίας για ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας

Με γόνιμες ιδέες και καινοτόμες εφαρμογές συνέβαλαν οι 30 ομάδες - startups που συμμετείχαν στο Industry 4.0 NOW crowdhackathon, τον 1ο μαραθώνιο ανοιχτής καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 29, 30 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου 2019, στο Innovathens, της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων. To Ιndustry 4.0 NOW crowdhackathon είναι μία πρωτοβουλία ανοιχτής καινοτομίας του ΣΕΒ, με την υποστήριξη της εταιρείας τεχνολογίας και ψηφιακής καινοτομίας Crowdpolicy, με στόχο να συνδέσει το οικοσύστημα της καινοτομίας και των startups με τις πραγματικές ανάγκες της βιομηχανίας.