Ο Όμιλος Adecco δημοσίευσε το 2ο Inovantage Report για το 2019 με θέμα «Βιώσιμο Εργατικό Δυναμικό: Επιδιώκοντας μια Οικολογική Ανάπτυξη» και η ανάλυση γίνεται σε τρεις βασικές ενότητες: Πλαίσιο για βιώσιμη ανάπτυξη, Βιώσιμοι χώροι εργασίας και Θέσεις εργασίας του μέλλοντος – Περιβάλλον & Βιωσιμότητα.

Πλαίσιο για βιώσιμη ανάπτυξη

Αν δεν αναλάβουμε πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, ο κόσμος στον οποίο ζούμε δεν θα είναι σε θέση πλέον να μας παρέχει τους πόρους που χρειαζόμαστε προκειμένου να επιβιώσουν οι μελλοντικές γενιές.

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, είναι καθοριστικής σημασίας η ενσωμάτωση περιβαλλοντικής διδακτικής ύλης σε διάφορα επίπεδά της, συμπεριλαμβανομένης της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης, και της δια βίου μάθησης.

Πώς μπορούν όμως οι επιχειρήσεις να έχουν ένα σημαντικό θετικό αντίκτυπο στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG’s); Η οικοδόμηση ενός πλαισίου για τη βιωσιμότητα είναι αναγκαία. Οι εκθέσεις εταιρικής βιωσιμότητας και η ενθάρρυνση οικολογικών επενδύσεων σε όλα τα επίπεδα εταιρικής διακυβέρνησης, όχι μόνο από τους μεγάλους πολυεθνικούς οργανισμούς αλλά και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SME’s), θα μπορούσαν να αυξήσουν τις ιδιωτικές περιβαλλοντικές επενδύσεις, και κατ’ επέκταση τον θετικό αντίκτυπο, πολύ περισσότερο από ό,τι συμβαίνει με τις συνηθισμένες απλές αναφορά σε δαπάνες των οργανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος.

Έπειτα, κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση του οικολογικού προσανατολισμού στις υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Καθώς οι εταιρικές διαδικασίες παραγωγής και λειτουργίας γίνονται περισσότερο αποτελεσματικές όταν δίνεται έμφαση στις οικολογικές μεθόδους, ορισμένες θέσεις εργασίας θα πρέπει να αποκτήσουν περιβαλλοντικές ευθύνες.

Βιώσιμοι χώροι εργασίας

Μέχρι το 2025, οι Millennials- αυτοί που γεννήθηκαν μεταξύ 1976 και 2001- θα αποτελούν το 75% του συνολικού παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. Οι εταιρείες πρέπει να προσαρμόσουν τις πολιτικές τους για να προσελκύουν και να διατηρούν τους ταλαντούχους Millennials. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, οι οποίες είχαν ως προτεραιότητά τους τα χρήματα, την εξουσία και το κύρος, οι Millennials τείνουν να εργάζονται για τους σκοπούς που υποστηρίζουν.

Για το 61% των εργαζομένων, ένα καλό πρόγραμμα βιωσιμότητας του οργανισμού αποτελεί κίνητρο παραμονής τους στην εταιρεία όπου εργάζονται. Οι εργαζόμενοι όχι μόνο προτιμούν να εργάζονται σε μια «πράσινη» εταιρεία βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά θα δέχονταν επίσης χαμηλότερο μισθό της τάξεως του 15% για να γίνει η εταιρεία τους πιο «πράσινη».

Επιπλέον, οι βιώσιμοι χώροι εργασίας βοηθούν τους εργαζόμενους να βελτιώσουν την παραγωγικότητα τους, έχουν χαμηλότερα λειτουργικά κόστη (μέσω εξοικονόμησης κόστους ενέργειας), εξαλείφουν τα απορρίμματα (χάρη στη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών), και έχουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις όποιες αλλαγές.

Θέσεις εργασίας του μέλλοντος: Περιβάλλον & Βιωσιμότητα

Σε παγκόσμια κλίμακα, υπολογίζεται πως η πράσινη οικονομία θα δημιουργήσει 18 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέχρι το 2030. Μεγαλύτερη ζήτηση φαίνεται να έχουν οι θέσεις εργασίας στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, ενώ ακολουθούν αυτές που σχετίζονται με τη βιομάζα και την αιολική ενέργεια.

Στην ΕΕ, ενώ ο δημόσιος τομέας παραμένει σημαντική πηγή για την πράσινη απασχόληση, οι τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η διαχείριση αποβλήτων και οι μεταφορές αρχίζουν να κυριαρχούν: το 2021 και το 2030, το μερίδιο της διαχείρισης αποβλήτων αναμένεται να αυξηθεί στο 24,4% και 25,7% αντίστοιχα, της ενέργειας στο 21,4% και 18,9% και των μεταφορών στο 11,4% και 17,7%.

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης υδατικού αποτυπώματος, οι επιστήμονες κρέατος in-vitro, και οι υπεύθυνοι ιχνηλασιμότητας πόρων, είναι μερικές από τις ενδιαφέρουσες «πράσινες» θέσεις του μέλλοντος.

Ο Angelo Lo Vecchio, Head of Eastern Europe Middle East North Africa (ΕΕΜΕΝΑ) του Ομίλου Adecco, δηλώνει σχετικά: «Η ενσωμάτωση μιας κοινωνικής προσέγγισης στις επιχειρηματικές δραστηριότητες (π.χ. η οικοδόμηση ενός βιώσιμου χώρου εργασίας) ίσως φαίνεται σε κάποιους μικρής σημασίας, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί μια καλή επένδυση για το μέλλον. Αποτελεί πόλο έλξης ταλαντούχων εργαζομένων και διατήρησής τους σε έναν οργανισμό. Το πλαίσιο βιωσιμότητας του Ομίλου Adecco είναι πλήρως ενσωματωμένο στην επιχειρηματική μας στρατηγική, αναδεικνύεται μέσα από τις υπάρχουσες δραστηριότητές μας, αλλά παράλληλα σκιαγραφεί και τις ευκαιρίες για υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη στρατηγική ατζέντα του Ομίλου, για κάθε δραστηριότητά μας εξετάζουμε το πώς μπορούμε να θεσμοθετήσουμε τις καλύτερες πρακτικές εντός των δικών μας λειτουργιών, ώστε να βελτιώνουμε τις επιδόσεις μας (Perform), να βελτιώνουμε την πρόταση αξίας μας προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (Transform), ή/και να προωθούμε την καινοτομία (Innovate)».

Η Sandhya Sabapathy, Regional Brand & Innovation Manager EEMENA του Ομίλου Adecco, προσθέτει: «Ο κόσμος της εργασίας συνδέεται εγγενώς με το φυσικό περιβάλλον. Οι θέσεις εργασίας στον τομείς της γεωργίας, της αλιείας, της δασοκομίας, του τουρισμού και άλλων τομέων παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των φαρμακευτικών προϊόντων, της κλωστοϋφαντουργίας και των τροφίμων και ποτών, εξαρτώνται από ένα βιώσιμο περιβάλλον. Η αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, θα αυξήσει τον αριθμό των ημερών που είναι υπερβολικά ζεστές, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και μειώνοντας την παραγωγικότητα. Μπορεί σύντομα να φτάσουμε στο σημείο όπου θέσεις εργασίας θα κινδυνεύουν να καταργηθούν ως αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Όπως τονίζει και το ILO’s Greening Europe report, ο κόσμος της εργασίας χρειάζεται περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η κοινωνική δικαιοσύνη το απαιτεί, δεδομένων των μεγάλων ανισοτήτων που επιφέρουν οι αρνητικές επιπτώσεις της περιβαλλοντικής υποβάθμισης».

Σύμφωνα με τη Ράνια Ασσαριωτάκη, Sustainability Manager, Office of Public Affairs, The American College of Greece, «η έκθε­ση “SDG Index and dashboards report” (Δείκτης και πίνακες ΣΒΑ) του 2019 επισημαίνει ότι δυστυχώς η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις για την επίτευξη ή έστω την πρόοδο σε σχέση με τους περισσότερους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ). Μεγαλύτερη έκπληξη και ανησυχία προκα­λούν τα δεδομένα που σχετίζονται με τον ΣΒΑ 12 - Υπεύθυνη Κατανάλωση & Παραγωγή, όπου όλα τα KPIs (ηλεκτρονικά απόβλητα, εκπομπές SO2, αποτύπωμα παραγωγής αζώτου, μη ανακυκλωμένα αστικά στερεά απόβλητα). Πρόκειται για στόχο που ενέχει μεγάλες προκλήσεις για να επιτευχθεί και δεν έχει σημειωθεί καμία σημαντική βελτίωση».

Η Φρόσω Τζιώτη, Country Safety, Health & Environment Officer in Nestlé Hellas, σημειώνει: «Η αντιμετώπιση της ρύπανσης από πλαστικά αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα για τον τομέα των FMCG και μια ευθύνη που πρέπει να πάρουμε πολύ σοβαρά. Ένας άλλος τομέας εστίασης για τον κλάδο μας είναι η δέσμευση για μηδενικά απόβλητα σε χώρους υγειονομικής ταφής και η ανακύκλωση. Η συλλογή και η διαλογή απορριμμάτων είναι μια μεγάλη τάση, αν και μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, ιδίως σε χώρες χωρίς επίσημα συστήματα διαχείρισης αποβλήτων. Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές είναι επίσης μια προτεραιότητά μας όπως και η επίτευξη ισορροπίας μεταξύ εκπομπών και απορροφήσεων αερίων θερμοκηπίου».

Περισσότερες πληροφορίες για το Report με θέμα «Βιώσιμο Εργατικό Δυναμικό: Επιδιώκοντας μια Οικολογική Ανάπτυξη» μπορείτε να δείτε στο συνοδευτικό υλικό.