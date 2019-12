Η ανάδειξη της επιχειρηματικής αειφορίας ως μιας νέας κουλτούρας που καθορίζει τις σύγχρονες επιχειρηματικές δράσεις και τάσεις παγκοσμίως και η διερεύνηση των ευκαιριών, των δυνατοτήτων, καθώς και των απειλών, για τη γέννηση και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ιδέας που αναδεικνύονται μέσα από το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας σε κάθε έναν από τους τομείς της παραγωγής ήταν οι στόχοι που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο του φετινού GRBossible.

Το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού, του Δήμου Αθηναίων, του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας στον Πολυχώρο Πολιτισμού Αθηναΐς στις 29 και 30 Νοεμβρίου με ελεύθερη είσοδο για τους επισκέπτες.

Κατά τη διάρκειά του οι παρευρισκόμενοι επισκέφθηκαν τις νεοφυείς επιχειρήσεις στον εκθεσιακό χώρο, παρακολούθησαν και συμμετείχαν ενεργά στα βιωματικά workshops επιχειρηματικότητας, σε ατομικές συνεδρίες business mentoring σχετικά με την αποτελεσματική οργάνωση μιας επιχείρησης, καθώς και στο συνέδριο με θέμα: «Επιχειρηματική αειφορία».

Την έναρξη του συνεδρίου την πρώτη και τη δεύτερη μέρα σήμανε ο φιλικός χαιρετισμός του Διευθυντή Επιχειρησιακής Συνέχειας του Skywalker.gr κ. Δημήτρη Φυντάνη, ο οποίος τόνισε την ανάγκη που υπάρχει στις μέρες σε κάθε οικοσύστημα για σεβασμό όχι μόνο απέναντι στους εαυτούς μας, αλλά και απέναντι στους άλλους προκειμένου να «θρέφονται» βιώσιμες συνεργασίες.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Νικόλαος Α. Μακρόπουλος, εκπρόσωπος του δημάρχου Αθηναίων, αντιδήμαρχος Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας & Επενδύσεων, τόνισε ότι η νέα επιχειρηματικότητα αποτελεί το θεμέλιο για το μέλλον, καθώς το μοντέλο ανάπτυξης αλλάζει.

«Το παραγωγικό μοντέλο της κυκλικής οικονομίας vs το συμβατικό γραμμικό μοντέλο» παρουσιάστηκε στον πρώτο πάνελ, όπου συμμετείχαν οι ομιλητές Βαρβάρα Βασιλάκη, σύμβουλος Καινοτομίας, Enterprise Europe Network-Hellas, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Σουζάνα Λασκαρίδη, founder, Bluecycle, Βη Μπουγάνη, CEO, co-founder, Sustainable Food Movement Greece, και founder, Foodity, και συντόνιζε η κα Χριστιάνα Πειρασμάκη, MBA, αντιπρόεδρος Δ.Σ. ECOCITY, η οποία επεσήμανε την ανάγκη της εμπλοκής της τοπικής κοινωνίας και τη σημαντική συμβολή της νεότερης γενιάς, μια και οι νέοι εισάγουν και εδραιώνουν τις αλλαγές. Η κα Βαρβάρα Βασιλάκη παρουσίασε τη δράση του Εθνικού Κέντρο Τεκμηρίωσης για την κυκλική οικονομία, μια και το ίδιο αποτελεί γέφυρα μεταφοράς τεχνογνωσίας μεταξύ επιχειρήσεων, ερευνών και νεοφυών επιχειρήσεων. Για τον ίδιο στόχο εργάζεται και το πρόγραμμα SME Instrument, που στοχεύει στην ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων στην οικονομία διαμοιρασμού. Με τη σειρά της η κα Σουζάνα Λασκαρίδη τόνισε τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στην παραγωγική δραστηριότητα, κάτι που εφαρμόζεται με το project Blue Cycle, ένα πρόγραμμα γαλάζιας οικονομίας που δημιουργεί έναν νέο κύκλο για τα πλαστικά είδη τα οποία χρησιμοποιούνται στην αλιεία και τη ναυτιλία. Τέλος, η κα Βη Μπουγάνη ανέπτυξε την έννοια της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας ως αξιακής βάσης για την κυκλική οικονομία, καθώς και την ανάγκη για αλλαγή της νοοτροπίας και μεταφορά των προσωπικών αξιών μας στη βάση της προσφοράς στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Στο πάνελ με θέμα «Sharing economy», που συντόνισε ο κ. Αργύρης Καραβούλιας, πρόεδρος της Ζεύξις ΚΟΙΝΣΕΠ, συμμετείχαν οι ομλητές κα Ιωάννα Χατζηνταβίδου, chief content officer of Carma, κ. Μπάμπης Μωραΐτης, εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ και γ. γραμματέας του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αθηνών, η κα Μάρα Αγγελίδου, co-founder, FoodTreasure, και η κα Θεοδώρα Δήμα, πρόεδρος του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού (ΣΟΔΙΑ). Η κα Ιωάννα Χατζηvταβίδου μίλησε για το σπουδαίο όφελος και τη μεγάλη ικανοποίηση των χρηστών, οι οποίοι μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας μπορούν να συναλλάσσονται μεταξύ τους με τρόπο άμεσο, αποτελεσματικό και οικονομικό. Ανέπτυξε επίσης το project της Carma στην οικονομία διαμοιρασμού, όπου οι χρήστες μέσω της πλατφόρμας της μπορούν να νοικιάσουν ένα όχημα για όσο χρονικό διάστημα επιθυμούν από ιδιώτη. Στην παρουσίασή του ο κ. Μπάμπης Μωραΐτης αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της συνεργασίας και του διαλόγου με όλους τους θεσμικούς φορείς, καθώς και στη θέσπιση νομικού πλαισίου με ξεκάθαρους ρόλους που δεν θα αλλοιώνει το επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά και τη συνεισφορά του ΕΒΕΑ στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομίας διαμοιρασμού με το κατάλληλο δίκτυο, την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση των νέων επιχειρήσεων. Η κα Μάρα Αγγελίδου, εκπροσωπώντας τα project FoodTreasure και Staramaki, μίλησε για το μοντέλο της πολυκυκλικής οικονομίας, το οποίο λειτουργεί ως πρότυπο ολιστικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και αποτελεί βάση για την αλλαγή των αντιλήψεων και της καταναλωτικής συμπεριφοράς του αγοραστικού κοινού. Επιπλέον, τη μεγάλη επιτυχία και τα ποσοστά αύξησης του κλάδου της βραχυχρόνιας μίσθωσης στη χώρα μας με άμεσο, κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο για την κοινωνία και το κράτος τόνισε η κα Θεοδώρα Δήμα.

Η πρώτη μέρα του συνεδρίου έκλεισε με το πάνελ «Κυκλική οικονομία και θέσεις εργασίας: Ευκαιρία ή απειλή;» με συντονιστή τον κ. Γιάννη Γεωργίου, δημοσιογράφο, Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, και ομιλητές τούς κ.κ. Νεκτάριο Χατζάκη, general manager at Green Hellas, Δημήτρη Χωματίδη, εκπρόσωπο του Πράσινου Ταμείου, environmental engineer MSc, environment officer, LIFE Task Force, και Ξενοφώντα Κάππα, γεν. Διευθυντή, Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου. Ο κ. Δημήτρης Χωματίδης αναφέρθηκε στο αποκλειστικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης LIFE, το οποίο χρηματοδοτεί έργα με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα παραδοσιακά έργα του προγράμματος είναι ανοιχτά για το Δημόσιο, ΜΚΟ, επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια και τόνισε ότι με την επικείμενη νομοθεσία για τη διαχείριση των αποβλήτων θα δημιουργηθούν νέες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Η ανακύκλωση τροφίμων και επικίνδυνων αποβλήτων μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά προσοδοφόρα, τόνισε ο κ. Νεκτάριος Χατζάκης, ενώ ανέπτυξε το παράδειγμα της Green Hellas, που συλλέγει ληγμένα προϊόντα και έπειτα από κομποστοποίηση σιτίζονται γουνοφόρα ζώα. Ο κ. Ξενοφώντας Κάππας ανέπτυξε τις δράσεις του ιδρύματος Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου για την αύξηση της κατανάλωσης των ντόπιων προϊόντων στη Μεσσηνία με απώτερο στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Επεσήμανε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες 10 χώρες που όρισε εθνική στρατηγική για το περιβάλλον, στην οποία το νέο επιχειρηματικό μοντέλο θα έχει θετικό ισοζύγιο για τις θέσεις εργασίας.

Η δεύτερη μέρα του συνεδρίου περιλάμβανε πάνελ ομιλητών σχετικά με την πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη, την επιχειρηματική αειφορία και τα νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας και κατανάλωσης.

Μετά τον χαιρετισμό του κ. Δημήτρη Φυντάνη ακολούθησε η ολιγόλεπτη ομιλία του κ. Νικολάου Λυσιγάκη, επικεφαλής του Γραφείου του υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Χρήστου Δήμα, ο οποίος στάθηκε στις προσπάθειες που γίνονται εκ μέρους του υπουργείου προκειμένου να καλυφθούν τα κενά μεταξύ έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στο επόμενο βήμα του για τη δημιουργία ενός μητρώου νεοφυών επιχειρήσεων, ενός αυτοδιαχειριζόμενου συστήματος όπου οι ενδιαφερόμενοι θα επικαιροποιούν τα στοιχεία τους.

Το πάνελ με θέμα την «Πράσινη και βιώσιμη ανάπτυξη» και συντονιστή τον κ. Γρηγόρη Ταπεινό, senior partner της Key Consultants, ξεκίνησε με την παρουσίαση του κ. Γιάννη Τσιρώνη, πρώην αναπληρωτή υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στελέχους των Οικολόγων Πρασίνων, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να βρεθούν μέτρα που εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα και την ευημερία, καθώς και ότι αποτελεί προτεραιότητα όλων μας να ανακαλύψουμε το μέλλον που υπάρχει στο παρόν μας. Εκ μέρους της Prosper Hellas μίλησε ο κ. Βασίλειος Παπαδόπουλος, μέτοχος κα ιδρυτικό στέλεχος, Prosper Hellas, πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, ο οποίος, αφού αναφέρθηκε στην αναπόφευκτη μόλυνση του περιβάλλοντος που προκαλεί η σημερινή συνεχής ανάπτυξη, πρότεινε πρόσθετα μέτρα, όπως νομοθετική μέριμνα, κατηγοριοποίηση και επικινδυνότητα ρύπων, ενημερωτικές καμπάνιες στα θέματα περιβάλλοντος, έρευνας και καινοτομίας κ.ά. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της κας Ελισάβετ-Ειρήνης Μιχαηλίδου, ιδρύτριας του Elismadeit και συνιδρύτριας της ΚΟΙΝΣΕΠ ΩΡΕΣ, μέσα από την οποία το κοινό γνώρισε τη δράση Zero Waste, η οποία σχετίζεται με την εξεύρεση τρόπων για την επαναχρησιμοποίηση των ήδη χρησιμοποιημένων προϊόντων της καθημερινότητάς μας με σκοπό τη συστηματική μείωση και εξάλειψη του όγκου των απορριμμάτων, που απειλούν την υγεία και άρα την ευημερία του πλανήτη. Το πρώτο πάνελ έκλεισε με την ομιλία της κας Κωνσταντίνας Γεωργιάδου, marketing manager της tuk tuk Hellas, που παρουσίασε το ηλεκτρικό όχημα tuk tuk. Σύμφωνα με την ίδια, πρόκειται για όχημα ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο συνεισφέρει στην πράσινη βιωσιμότητα, ενώ η χρήση του και μέσα από τη διοργάνωση περιηγήσεων αποδεικνύει τις καινοτόμες τάσεις της εποχής και εμπλουτίζει τις εμπειρίες των καταναλωτών.

Πριν από την έναρξη του δεύτερου μέρους του συνεδρίου μεσολάβησε η ενδιαφέρουσα κεντρική ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Αραβώση, εκπροσώπου του πρωθυπουργού και γενικού γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, ο οποίος μιλώντας για την επιχειρηματική αειφορία επεσήμανε την ανάγκη ανακάλυψης νέων τεχνικών βιωσιμότητας, καθώς και «έξυπνων» τρόπων, προκειμένου να γίνεται χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εμβάθυνε στην αξία της κυκλικής οικονομίας και αναφέρθηκε στα μέτρα αντιμετώπισης που λαμβάνει το υπουργείο για την υποστήριξή της.

Ακολούθησε το δεύτερο πάνελ με θέμα «Νέα μοντέλα επιχειρηματικότητας / νέα μοντέλα κατανάλωσης» και συντονιστή τον κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη, δημοσιογράφο στα «Αγρονέα». Ο κ. Κυριάκος Λουφάκης, πρόεδρος της Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, τόνισε ότι η χώρα πρέπει να δώσει βαρύτητα στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, στηρίζοντας κυρίως το μεγαλύτερο πλεονέκτημά της, που δεν είναι άλλο από το ανθρώπινο κεφάλαιο. Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε η κα Μελίνα Ταπραντζή, ιδρύτρια της Wise Greece, που εξύμνησε την αξία της ελληνικής παραγωγής παρ’ όλες τις διαδικαστικές δυσκολίες της καθημερινότητας και τα οικονομικά προβλήματα σε αυτή. Ανέφερε ότι, πέρα από τα πολύ γνωστά ελληνικά προϊόντα, όπως το λάδι, το μέλι και τα βότανα, η χώρα μας παράγει και πολλά καινοτόμα προϊόντα που αναδεικνύουν τις ελληνικές γεύσεις. Ο κ. Lyad Kayali, CEO, Ecotourism Greece, μίλησε για την έννοια του αειφόρου τουρισμού, τονίζοντας ότι είναι καιρός πια να αλλάξει η αντίληψη της τουριστικής βιομηχανίας ότι η σεζόν λήγει στο τέλος του καλοκαιριού. Το πάνελ ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση του κ. Λουκά Μπρέχα, προέδρου του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Περιφερειακής Ανάπτυξης, ο οποίος μίλησε για την αξία της προσφοράς του συνεταιρισμού και ιδιαίτερα της συνεταιριστικής εκπαίδευσης.

Στο κλείσιμο του φεστιβάλ το Σάββατο 30 Νοεμβρίου έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Μιχαηλίδη «Σκέψεις για την τοπική ανάπτυξη», ένα πόνημα απαρτιζόμενο από κείμενα για το συγκεκριμένο αντικείμενο, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Στέντορας, ενώ προηγήθηκε τελετή απονομής τιμητικών διακρίσεων και βραβείων.

Οι τιμητικές διακρίσεις που δόθηκαν είναι οι εξής:

Skywalker – Επιχειρηματικότητα

Στον κ. Νίκο Χήτο, πρόεδρο της Χήτος ΑΕΒΕ, για το φυσικό μεταλλικό νερό «Ζαγόρι».

Skywalker – Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Στον κ. Αργύρη Τζικόπουλο, γενικό διευθυντή του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων.

Αποτελεσματική Δράση για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα

Στον Όμιλο Νεανικής Επιχειρηματικότητας, που αποτελεί το μεγαλύτερο σωματείο στην Ελλάδα στον τομέα του επιχειρείν.

Ανθρωποκεντρική Προσέγγιση της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας

Στο Youth Entrepreneurship Club, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που ενημερώνει, εκπαιδεύει και υποστηρίζει νέους ώστε να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αξιοποίηση της Ελληνικής Επιχειρηματικής Τεχνογνωσίας

Στους Μύλους Λούλη για την Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας.

Επιπλέον απονεμήθηκαν:

To αργυρό βραβείο Καινοτομίας στην εταιρία HR Kit .

στην εταιρία . Το χάλκινο βραβείο Καινοτομίας στην εταιρία Βοοmbam .

στην εταιρία . Το αργυρό βραβείο Περιβάλλοντος στην εταιρία Βοοmbam.

Το αντιπροσωπευτικό video του GRBossible είναι διαθέσιμο σε αυτό το link.

