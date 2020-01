Aπό στις 7 Φεβρουαρίου 2020 η κα Γιώτα Σιωρά αναλαμβάνει το ρόλο της Γενικής Διευθύντριας του Oμίλου FDL με έδρα στον Ασπρόπυργο.

Η κα Σιωρά δραστηριοποιείται στο χώρο του Supply Chain και των Logistics για περισσότερα από 25 χρόνια, έχοντας αναλάβει θέσεις ευθύνης σε σημαντικές εταιρίες του κλάδου.

Τον Μάρτιο του 1995 ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία από την KRAFT , τον Οκτώβριο του 2006 μετακινήθηκε στην NESTLE, και τον Οκτώβριο του 2016 στην FRONERI ως Operations Director.

Η κα Σιωρά είναι κάτοχος Bachelor in Financial Mathematics & Statistics και Master of Science in Mathematics & Operational Research από το Πανεπιστήμιο του Essex

Ο Πρόεδρος Βασίλης Καρακουλάκης και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αχιλλέας Μάμαλης καλωσορίζουν την κα Σιωρά, επισημαίνοντας ότι με την εμπειρία και τις γνώσεις της θα ενισχύσει περαιτέρω την ανάπτυξη του Ομίλου.