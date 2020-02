Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, παρουσίασε στην ελληνική αγορά το πρώτο EcoStruxure™ Micro Data Center C-Series 6U Wall Mount.

Το EcoStruxure Micro Data Center σε 6U wall mount μοντέλο είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει μεγάλους edge server σε διακριτικό περίβλημα που μεγιστοποιεί τον χώρο. Απλοποιεί και ευθυγραμμίζει τις data center λύσεις της για το νέο υβριδικό κόσμο της πληροφορικής με τις νέες λύσεις EcoStruxure Data Center. Οι λύσεις EcoStruxure Data Center, η πιο πρόσφατη εξέλιξη των ολοκληρωμένων συστημάτων της Schneider Electric, συνδυάζουν την ισχύ, την ψύξη, τα ράφια και τη διαχείριση για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη κατανεμημένων δικτύων πληροφορικής σε όλα τα περιβάλλοντα από μικρές εφαρμογές edge σε υπερσύγχρονα κέντρα δεδομένων cloud.

Τέσσερις γρήγορες, ευέλικτες, λύσεις που διαμορφώνονται εύκολα, είναι εξαιρετικά ασφαλείς και χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία διαχείρισης:

Αυτόνομο, ενιαίο περίβλημα, συμπεριλαμβανομένης της απομακρυσμένης παρακολούθησης και διαχείρισης, υπηρεσιών, φυσικής ασφάλειας, UPS, διανομής ισχύος και συσκευών ψύξης για έναν γρήγορο και απλό τρόπο σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης λύσεων edge computing σε πολλά περιβάλλοντα που προσαρμόζεται εύκολα

Οι προ-επεξεργασμένες λύσεις μονής σειράς για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής ρυθμίζονται εύκολα και είναι κλιμακωτές, περιλαμβάνοντας ράφια, συστήματα ισχύος, ψύξης και διαχείρισης, και απομακρύνοντας το χρόνο και την πολυπλοκότητα από το σχεδιασμό έως την εγκατάσταση και τη λειτουργία σε πολλά περιβάλλοντα

EcoStruxure Pod Data Center: Pod

Τα καινοτόμα συστήματα pod που αξιοποιούν την πληροφορική σε κλίμακα προσφέρουν απλή ενσωμάτωση με μια ποικιλία ρυθμίσεων ψύξης και ισχύος, με αποτέλεσμα να παρέχουν απλοποιημένη διαδικασία σχεδιασμού και εγκατάστασης και μείωση κατά 15% του κόστους επένδυσης CapEx

EcoStruxure Modular Data Center: All-in-One; IT Hall; Power

Προκατασκευασμένες, δοκιμασμένες λύσεις, που παρέχονται ως λειτουργικά δομικά στοιχεία των power, IT, ή all-in-one data center, προσφέροντας ευέλικτη παράταξη και δυνατότητα ταχείας κλιμάκωσης της χωρητικότητας

Το EcoStruxure Micro Data Center 6U Wall Mount αντιμετωπίζει τις προκλήσεις του Edge Computing

Για να καλύψουν τις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου, το σύνολο των εταιρειών ανεξαρτήτου μεγέθους υπόκεινται σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Ως αποτέλεσμα, τα συστήματα πληροφορικής τοποθετούνται πιο κοντά στο σημείο όπου δημιουργούνται και επεξεργάζονται τα δεδομένα - μια νέα τάση που ονομάζεται edge computing. Το Edge computing φέρνει νέες προκλήσεις λόγω πολλών κατανεμημένων συστημάτων σε μέρη που δεν υπάρχει προσωπικό πληροφορικής, θέτοντας νέες απαιτήσεις στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη φυσική ασφάλεια, σε περιβάλλοντα που δεν είναι βελτιστοποιημένα για συστήματα πληροφορικής. Το 6U Wall Mount της Schneider Electric έχει σχεδιαστεί για edge computing όπου ο χώρος είναι μικρός και η ανθεκτικότητα είναι απαραίτητη. Επιτρέπει μεγάλους edge server, εξοπλισμό δικτύωσης, καθώς και την τοποθέτηση του UPS στον τοίχο με ασφάλεια, καταλαμβάνοντας μηδενικό χώρο στο πάτωμα και εξοικονομώντας έως και 60% περισσότερο χώρο απ’ ό,τι στην περίπτωση της περιφραγμένης τοποθέτησης στον τοίχο. Η Shock packaging συσκευασία δίνει τη δυνατότητα στους συνεργάτες και τους integrators να προεγκαταστήσουν την τεχνολογία πληροφορικής για γρήγορες και τυποποιημένες εκροές, ενώ το ενσωματωμένο φίλτρο σκόνης και ο εξαερισμός του ανεμιστήρα το καθιστούν ιδανικό για ελαφριά βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το 6U Wall Mount δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες να υποστηρίζουν σημαντικές επιχειρησιακές λειτουργίες ακόμη και σε περιβάλλοντα που δεν πληρούν το σύνολο των αυστηρών προδιαγραφών.

Ο κ. Γιώργος Δριτσάνος, Secure Power VP SEE & IT Director Greece, APC by Schneider Electric, δήλωσε σχετικά: «Η υιοθέτηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας κρίνεται αναγκαία για τη βιωσιμότητα και την απόδοση των επιχειρήσεων. Με τον μοναδικό σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα του EcoStruxure Micro Data Center 6U Wall Mount, μπορούμε να ανταποκριθούμε στο μέγιστο βαθμό στις προκλήσεις του edge computing, κάνοντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό πραγματικότητα». Παράλληλα, πρόσθεσε: «Η Schneider Electric προσφέρει ολοκληρωμένες, τυποποιημένες λύσεις υποδομής πληροφορικής, όπως την EcoStruxure Data Center, συμπεριλαμβανομένου του EcoStruxure IT και της απομακρυσμένης παρακολούθησης και υπηρεσιών Asset Advisor 24/7, που εξασφαλίζουν απλοποιημένη χρήση και ανθεκτικότητα στο cloud και το edge».

Το νέο Device Security Vulnerability Assessment της Schneider Electric ενισχύει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Καθώς τα δίκτυα edge πολλαπλασιάζονται, οι επαγγελματίες της πληροφορικής αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις σε σχέση με την ασφάλεια. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 61% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πλήττονται από ηλεκτρονικές επιθέσεις ετησίως*. Για να προστατευθούν από τις ηλεκτρονικές επιθέσεις, η Schneider Electric παρουσίασε το νέο Device Security Vulnerability Assessment, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο στο EcoStruxure IT Expert™, το λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης cloud, για τοπικό edge, διανεμημένο IT και data center. Η πιο πρόσφατη έκδοση περιλαμβάνει αξιολόγηση όλων των συνδεδεμένων συσκευών της Schneider Electric με μελλοντικές ενημερώσεις για την επέκταση των δυνατοτήτων του προμηθευτή.

Η νέα αξιολόγηση μειώνει τον κίνδυνο παραβίασης της ασφάλειας και εξοικονομεί χρόνο, βοηθώντας τους χρήστες να προσδιορίσουν τις απειλές και να προχωρήσουν σε προληπτικά μέτρα νωρίτερα, μειώνοντας τελικά τις πιθανότητες μεγάλης διακοπής της δραστηριότητας και απώλειας δεδομένων. Συγκεκριμένα, βοηθά τους πελάτες να εντοπίζουν και να αναφέρουν τρωτά σημεία, να προλαμβάνουν τους κινδύνους, να συμμορφώνονται με τις πολιτικές και τους κανονισμούς ασφαλείας και να κατανοούν τις βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας για τη βιομηχανία. Οι χρήστες του EcoStruxure IT Expert μπορούν να βρουν την αξιολόγηση Vulnerability Assessment στην καρτέλα "Αξιολογήσεις" του εργαλείου.