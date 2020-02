Η Eurobank και η Grant Thornton απένειμαν τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου τα Βραβεία Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας Growth Awards 2020 σε έξι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες διακρίθηκαν συνδυάζοντας ισχυρές οικονομικές επιδόσεις και βέλτιστες πρακτικές σε τομείς καίριας σημασίας για τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα.

Στην τελετή απονομής, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η σύγχρονη ελληνική επιχειρηματικότητα έδωσε ηχηρό παρών αναδεικνύοντας τη θεσμική αναγνώριση που έχουν πετύχει τα “Growth Awards”, τα οποία διοργανώνονται φέτος για τέταρτη διαδοχική χρονιά.

Την έναρξη της εκδήλωσης για την απονομή των Growth Awards 2020 κήρυξε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, παρουσία του υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Σπυρίδωνα - Άδωνι Γεωργιάδη, που απηύθυνε χαιρετισμό, και εκπροσώπων της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας. Την κεντρική ομιλία πραγματοποίησε η κα Claudia Zeisberger, Professor of Entrepreneurship & Family Enterprise, Academic Director of the Global Private Equity Initiative at INSEAD, Singapore & France, δίνοντας το στίγμα των διεθνών τάσεων στο σύγχρονο επιχειρείν.

Στην ομιλία του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, αναφέρθηκε στη στρατηγική επιλογή της Eurobank να αναδειχθεί σε «Τράπεζα της Ανάπτυξης» και να καταστεί ταυτόσημη με την έννοια της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην «πράσινη ανάπτυξη» που αποτελεί κεντρικό στόχο για την ΕΕ και τη χώρα. Ειδικότερα, υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των απορριμμάτων στο νέο πρότυπο ανάπτυξης το οποίο στοχεύει, παγκοσμίως, στον περιορισμό εκμετάλλευσης φυσικών πόρων, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Η Τράπεζά μας δεσμεύεται να χρηματοδοτήσει πλήρως, την υλοποίηση project στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας. Διαθέτουμε και την αναγκαία ρευστότητα και την απαραίτητη τεχνογνωσία για να στηρίξουμε τόσο συμβουλευτικά όσο και χρηματοδοτικά τους εγχώριους και διεθνείς επενδυτές που εκτιμούν τις θετικές προοπτικές του κλάδου. Επίσης, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με δημόσιους φορείς, είτε κρατικούς, είτε αυτοδιοικητικούς, για να διαμορφώσουμε μια λευκή βίβλο επενδύσεων στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, με έργα που θα έχουν επενδυτικό νόημα αλλά ταυτόχρονα και θετική συμβολή στις τοπικές κοινωνίες που θα τα υποδεχθούν, αλλά και στη συνολική επίλυση του ζητήματος των απορριμμάτων στην Ελλάδα».

Στο χαιρετισμό του, ο υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων – Άδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Θέλω να συγχαρώ την Eurobank και την Grant Thornton για τον θεσμό των Growth Awards γιατί η αριστεία – στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνία – είναι ύψιστη αξία στην νέα Ελλάδα που οικοδομούμε. Θέλω να συγχαρώ και τις επιχειρήσεις που βραβεύονται σήμερα και στο πρόσωπό τους όλους τους Έλληνες επιχειρηματίες που αγωνίστηκαν σκληρά στα χρόνια της κρίσης για να μετασχηματίσουν τις επιχειρήσεις τους ώστε να είναι ανταγωνιστικές και καινοτόμες και να αποκτήσουν εξωστρεφή προσανατολισμό. Θέλω με την ευκαιρία να επαναβεβαιώσω ότι η ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με το υλοποιούμενο πρόγραμμα φορολογικών ελαφρύνσεων, μείωσης της γραφειοκρατίας και αποτελεσματικότερης αξιοποίησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων».

Στην τοποθέτησή του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton, κ. Βασίλειος Καζάς, ο οποίος προεδρεύει από κοινού στην Επιτροπή Βραβεύσεων των Growth Awards με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank, κ. Γιώργο Ζανιά, σημείωσε τα εξής: «Σήμερα βραβεύουμε την επιχειρηματικότητα του αιέν αριστεύειν. Μια επιχειρηματικότητα που καινοτομεί, είναι εξωστρεφής, στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις και επενδύει στην ελληνική οικονομία. Για τέταρτη συνεχή χρονιά το όραμα της Eurobank και της Grant Thornton για την επιβράβευση της επιχειρηματικής αριστείας, αποδεικνύει περίτρανα ότι οι επιχειρηματίες αγκαλιάζουν το θεσμό και είναι έτοιμοι να τολμήσουν με πνεύμα αισιοδοξίας για ένα καλύτερο αύριο. Αυτή η σύγχρονη επιχειρηματικότητα, της ελπίδας, της δημιουργίας και της προοπτικής, θεμελιώνει τις βάσεις για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η δική μας υποχρέωση είναι να διασφαλίσουμε την ομαλότητα, την κανονικότητα και την αναπτυξιακή δυναμική που χτίζεται σταδιακά στην περίοδο μετά την κρίση. Συνεχίζουμε σταθερά να στηρίζουμε τους πρωταγωνιστές του επιχειρείν, αλλά και κάθε προσπάθεια που δημιουργεί αξία και δίνει νέα πνοή στην οικονομία της χώρας μας».

Στην παρέμβασή της, η κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, Prof. Claudia Zeisberger, αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά που πρέπει να συγκεντρώνει σήμερα μια μικρομεσαία επιχείρηση για να αντιμετωπίσει επιτυχώς τον οξύ ανταγωνισμό και τις σύγχρονες προκλήσεις, να ξεχωρίσει και να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων «Η υπεραπόδοση των επιχειρήσεων που πρωταγωνιστούν βασίζεται κυρίως στη σταθερή εταιρική διακυβέρνηση, σε μια ηγετική ομάδα που δεν σταματά να αποκτά επαγγελματική εμπειρία για να εξασφαλίσει ένα διοικητικό συμβούλιο ευρείας σύνθεσης και έμπειρο management σε συνδυασμό με σταθερές διαδικασίες για την έγκαιρη αντιμετώπιση προκλήσεων».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι partners της Grant Thornton, κ.κ. Θανάσης Ξύνας, Χριστίνα Τσιρώνη και Λίνα Καζά, παρουσίασαν τα αποτελέσματα της ανάλυσης για το ελληνικό επιχειρείν σήμερα. Ειδικότερα, μέσω της αξιολόγησης 8.000 επιχειρήσεων από 92 κλάδους της οικονομίας, του επιστημονικού μοντέλου “Financial Health/Growth Matrix” καθώς και της παγκόσμιας έρευνας International Business Report της Grant Thornton, αναδείχθηκαν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ανάπτυξη, στις επενδύσεις και στη στρατηγική και πώς αυτές συνδέονται με τις προσδοκίες τους για τους επόμενους 12 μήνες.

Οι έξι επιχειρήσεις και οι κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκαν φέτος είναι:

- Επιχειρηματική Αριστεία: SANI / IKOS GROUP

- Έρευνα & Καινοτομία: ISOMAT Α.Β.Ε.Ε.

- Εξωστρέφεια: ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ

- Ανθρώπινο Δυναμικό & Εταιρική Κουλτούρα: ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.

- Εταιρική Υπευθυνότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

- Ψηφιακή Εξέλιξη: COFFEE ISLAND

Τα Βραβεία Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας “Growth Awards” αναδεικνύουν το ρόλο και τη σημασία της σύγχρονης, ποιοτικής επιχειρηματικότητας στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επιβραβεύουν τη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν σε κρίσιμους τομείς, οι οποίοι υπαγορεύονται κάθε χρόνο από τις διεθνείς τάσεις του σύγχρονου επιχειρείν.

Η διαδικασία αξιολόγησης για την ανάδειξη των επιχειρήσεων που ξεχώρισαν για την ανάπτυξη, την αριστεία και τη δυναμική τους, περιλαμβάνει τη χρήση ειδικών αναλύσεων βασικών χρηματοοικονομικών μεγεθών 8.000 περίπου επιχειρήσεων, βάσει του μοντέλου αξιολόγησης “Financial Growth/Health Matrix” της Grant Thornton, αλλά και τις πραγματικές ιστορίες των εταιρειών.