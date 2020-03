Τον κ. Δημήτρη Παπαλεξόπουλο αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών) ως υποψήφιο Πρόεδρό του στη Γενική Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου, που θα διεξαχθεί στις 15 Ιουνίου 2020.

Παράλληλα, στην χθεσινή συνεδρίαση, ο ΣΕΒ αποφάσισε ότι για τη θέση του Προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής θα προταθεί ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κύριος Ευθύμιος Βιδάλης.

Με την εκλογή του ο κ. Παπαλεξόπουλος θα διαδεχθεί τον κ. Θεόδωρο Φέσσα στην ηγεσία του ΣΕΒ, ο οποίος ολοκληρώνει έξι χρόνια προσφοράς ως Πρόεδρος του Συνδέσμου.

