Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ένας όμιλος που μετρά σχεδόν έναν αιώνα ηγετικής παρουσίας στην επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας, εν μέσω αυτής της παγκόσμιας και πρωτοφανούς κρίσης, με γνώμονα την προάσπιση της ασφάλειας και της υγείας ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου, βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση και συμβάλλει αποφασιστικά στην εθνική προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης και με στόχο την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας, βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με το Υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τον Υφυπουργό κ. Νίκο Χαρδαλιά και ενημερωνόμαστε συνεχώς για τις ανάγκες που προκύπτουν.

Ως Επίσημος Εισαγωγέας και Διανομέας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, φορτηγών, λεωφορείων, και μηχανημάτων και εκπροσωπώντας εδώ και δεκαετίες καταξιωμένους, διεθνείς κατασκευαστές όπως Honda Motor Co. Ltd, Mitsubishi Motors Corporation, Volvo, Komatsu Ltd., Massey Ferguson κ.ά., θέτουμε άμεσα στη διάθεση της Πολιτείας μία σειρά οχημάτων για τη διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων αρχών που δοκιμάζονται καθημερινά.

Πιο συγκεκριμένα, θέτουμε άμεσα στη διάθεση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:

1 Volvo Λεωφορείο Irizar 51 θέσεων και

και 1 Volvo Φορτηγό FH16 τράκτορα – ελκυστήρα 600 ίππων για δυνατότητα μεταφοράς μεικτού φορτίου 40 τόνων

Επίσης, θέτουμε άμεσα στη διάθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ)

Επιβατικά αυτοκίνητα Honda & Mitsubishi και

Δίκυκλα Honda

για την διευκόλυνση των μετακινήσεων των κινητών συνεργείων δειγματοληψίας που θα πραγματοποιηθεί στο προσεχές διάστημα σε όλη την Ελλάδα στόχος των οποίων είναι η ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων των πολιτών προς τις Μονάδες Υγείας.

Στις δύσκολες αυτές στιγμές οφείλουμε να λειτουργούμε συλλογικά, με αλληλεγγύη και πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες των τοπικών, εθνικών και διεθνών αρχών.

Ευχόμαστε να βγούμε όλοι από αυτήν την κρίση υγιείς, δυνατότεροι, σοφότεροι και πιο ενωμένοι.