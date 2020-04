Τρία ψηφιακά σεμινάρια, webinars, με περιεχόμενο εστιασμένο στον Covid-19 και ειδικότερα σε θέματα φορολογίας, ψυχολογίας και διαχείρισης προσωπικού, υλοποιεί τις επόμενες ημέρες το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Τα webinars προσφέρονται δωρεάν, αποκλειστικά, στα μέλη του Επιμελητηρίου, προς υποστήριξη της προσαρμογής τους στις νέες συνθήκες, που προκαλούνται στην αγορά από την εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης κατά του κορωνοϊού.

Τα σεμινάρια, που τελούν υπό την ομπρέλα της “AHK Akademie”, συμμετέχουν στην πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα, το πρώτο webinar φέρει τον τίτλο «Ψυχική Υγεία & Εργασία στην εποχή του κορωνοϊού», λαμβάνει χώρα την Παρασκευή 10 Απριλίου και ώρα 14:00, με χρήση της ελληνικής γλώσσας και εκτελείται σε συνεργασία με την εταιρία–μέλος του Επιμελητηρίου, Business Psychological Solutions & Support.

Το δεύτερο webinar φέρει τον τίτλο «Covid-19: Φορολογικές και Ασφαλιστικές διευκολύνσεις», πραγματοποιείται την Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 14:00, με χρήση της ελληνικής και της γερμανικής γλώσσας και υλοποιείται σε συνεργασία με την Κλαδική Ομάδα Εργασίας Μελών «Νομικών θεμάτων» του Επιμελητηρίου.

Τέλος, το τρίτο webinar φέρει τον τίτλο «Workshop: «Future of Work or … Work during Covid-19», πραγματοποιείται, επίσης, την Τρίτη 14 Απριλίου και ώρα 17:00, με χρήση της ελληνικής γλώσσας και υλοποιείται σε συνεργασία με την κλαδική Ομάδα Εργασίας Μελών «HR Talents» του Επιμελητηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και τη δήλωση συμμετοχής, κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί να επισκέπτεται την ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.