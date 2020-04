Τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής της Διεθνούς Κλαδικής Έκθεσης Τεχνολογίας Ποτών και Ρευστών Προϊόντων Τροφίμων, drinktec 2021, για τις 4 έως τις 8 Οκτωβρίου 2021, ανακοίνωσε ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου, τον οποίο αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και την Κύπρο το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου έλαβε αυτή την απόφαση, καθώς το Σεπτέμβριο του 2021 θα διοργανωθεί για πρώτη φορά το International Motor Show (IAA) σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Αυτοκινητοβιομηχανίας της Γερμανίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η απόφαση δεν επηρεάζει τους ήδη εγγεγραμμένους εκθέτες και η έκθεση παροτρύνει τους νέους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.

Η drinktec, η οποία διοργανώνεται κάθε τέσσερα χρόνια στο Μόναχο, αποτελεί πόλο έλξης για τους παγκόσμιους «παίκτες» της βιομηχανίας, κάτι που επιβεβαιώνεται από τα νούμερα. Πιο συγκεκριμένα στην τελευταία διοργάνωση συγκεντρώθηκαν 76.000 επισκέπτες από περισσότερες από 170 χώρες, οι οποίοι χαρακτήρισαν την έκθεση ως κορυφαία του κλάδου της, ενώ ρεκόρ σημειώθηκε ως προς τον αριθμό των εκθετών με 1.749 επιχειρήσεις από 80 χώρες. Ανάμεσα στους εκθέτες, 9 ελληνικές και κυπριακές επιχειρήσεις, συμμετείχαν με μεγάλη επιτυχία. Ειδικότερα από την Ελλάδα ήταν οι Aegeas Flexographiki Ltd, AS Automation System Hellas SA, Astir Vitogiannis Bros SA, Metalux SA, Modiano SA, Vlachos SA και από την Κύπρο οι CYPET Technologies Ltd, GSI Group Industries Ltd και RETAL Industries Ltd.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες και για τη συμμετοχή στην έκθεση drinktec, να απευθύνεται στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.