EY: Πέντε τάσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη εξατομικευμένου συστήματος υγείας

Οι πρωτόγνωρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας παγκοσμίως, εξαιτίας του COVID-19, αναδεικνύουν την επείγουσα ανάγκη υιοθέτησης μίας εξατομικευμένης προσέγγισης για την υγεία, που θα βασίζεται στα πληροφοριακά δεδομένα.

Αυτό τονίζεται στην πρόσφατη έκθεση της ΕΥ, Five Trends Driving the Emergence of the Personalized Health Ecosystem. Ενώ οι οργανισμοί υγείας έχουν από καιρό αναγνωρίσει τις δυνατότητες της τεχνολογίας, και κυρίως της αξιοποίησης δεδομένων, ως καταλύτες επαναστατικών αλλαγών στον κλάδο, μέχρι και το ξέσπασμα της πανδημίας, δεν είχαν εμφανιστεί οι συνθήκες που θα καθιστούσαν τις αλλαγές αυτές, επιτακτικές.

Μία από τις τάσεις που διερευνά η έκθεση, είναι ο τρόπος με τον οποίο η πανδημία έχει καταστήσει επείγουσα την ανάγκη για νέες προσεγγίσεις και νοοτροπίες, που θα οδηγήσουν στον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, ο μετασχηματισμός αυτός θα επιτρέψει στις επιστήμες υγείας, και τον κλάδο γενικότερα, να προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα, όχι μόνο τις μελλοντικές εξάρσεις μολυσματικών ασθενειών, αλλά και τις χρόνιες νόσους, όπως ο διαβήτης, τα καρδιακά νοσήματα, ο καρκίνος και η νόσος Αλτσχάιμερ.

Οι παγκόσμιες προσπάθειες για τον περιορισμό του COVID-19 κατέδειξαν γρήγορα ότι η χρησιμότητα των δεδομένων (data) υγειονομικής περίθαλψης αυξάνεται εκθετικά, εάν υπάρχει η δυνατότητα να διασυνδεθούν, να συνδυαστούν και να κοινοποιηθούν. Ωστόσο, στις περισσότερες γεωγραφικές περιοχές, τα δεδομένα κατακερματίζονται και απομονώνονται σε διαφορετικά συστήματα και διαφορετικούς οργανισμούς, καθιστώντας αδύνατη την ταχεία συνδυαστική ανάλυσή τους. Αυτό περιορίζει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των πληροφοριών στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε πραγματικό χρόνο.

Σύμφωνα με την έκθεση της EY, για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, απαιτείται ένας νέος τρόπος σκέψης. Οι οργανισμοί υγείας πρέπει να επικεντρώνονται λιγότερο στην κατοχή δεδομένων και τη δημιουργία εσόδων από αυτά, και περισσότερο στη διασύνδεση και τη συνδυαστική τους ανάλυση, για την άντληση πολύτιμων πληροφοριών και συμπερασμάτων που μπορούν να μετασχηματίσουν την υγειονομική περίθαλψη.

Η έκθεση περιγράφει, επίσης, ακόμη τέσσερις νέες τάσεις, στις οποίες θα πρέπει να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους οι οργανισμοί υγείας, προκειμένου να οικοδομήσουν ένα μέλλον όπου τα δεδομένα θα αποτελούν καταλύτη: