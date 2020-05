Online event με τη συμμετοχή έξι Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων της ΝΑ Ευρώπης

Ένα online event με τη συμμετοχή έξι Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων από την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με θέμα: “Regional Business Perspectives after COVID-19 - you ask our neighbours answer”, διοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο από κοινού με πέντε Διμερή Γερμανικά Επιμελητήρια του Παγκόσμιου Δικτύου Διμερών Γερμανικών Επιμελητηρίων Εξωτερικού.