Έρευνα: 9 στους 10 Έλληνες πιστεύουν ότι τα Brands πρέπει να συνεχίσουν αδιάκοπα την επικοινωνία τους

H εταιρεία Union —η κοινοπραξία πέντε κορυφαίων εταιρειών VideoAdvertising στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μεταξύ των οποίων και το Project Agora δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα της πρόσφατης έρευνάς της, με τίτλο: Brand Suitability and the Power of Contextat a time of a Crisis.