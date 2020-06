KPMG: διαδικτυακό σεμινάριο για τη διαχείριση του ρίσκου

Tο KPMG Institute διοργανώνει την Πέμπτη 25 Ιουνίου εξειδικευμένο διαδικτυακό σεμινάριο “Risk Management for Banking & Financial Institutions”, για τη διαχείριση του ρίσκου σε Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

Στο σημερινό και ασταθές οικονομικό περιβάλλον, η Διαχείριση Κινδύνου για τα Τραπεζικά και Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα συνέχεται με την αναγκαιότητα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης, η οποία βασίζεται σε τεχνικές και μεθοδολογίες της οικονομετρίας, της μαθηματικής βελτιστοποίησης, και των στοχαστικών συστημάτων. Αυτό το εξειδικευμένο για στελέχη σεμινάριο, το οποίο διοργανώνεται από το KPMG Institute, βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις αρχές: στοχευμένο θεωρητικό πλαίσιο και εκτεταμένη πρακτική εφαρμογή.

Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν σε βάθος κατανόηση της συνολικής θεωρίας και πράξης που θεμελιώνει πολλές από τις ποσοτικές τεχνικές που αξιοποιούνται στον τομέα της μοντέρνας τραπεζικής και επενδυτικής ανάλυσης μέσα από τη χρήση επίκαιρων μοντέλων διαχείρισης ρίσκου. Το σεμινάριο υιοθετεί την αποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας “teaching-by-example” και οι συμμετέχοντες θα επωφεληθούν από την υψηλής ποιότητας εκπαίδευση που θα τους παρέχουν οι καθηγητές Ξυδώνας και Ντελής, σε συνεργασία με τους guest ομιλητές τους, όλοι κορυφαίοι ειδικοί στον κλάδο τους.

Οι κύριες ενότητες που θα καλυφτούν είναι οι εξής:

Risk Analysis

Portfolio Risk Models

Bank Capital, Risk and Performance

Bank Regulations and the Macroeconomic Environment

Κατά τη διάρκεια του ολοήμερου σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα συζήτησης και υποβολής ερωτήσεων προς τους εισηγητές. Τα μοντέλα που θα παρουσιαστούν στο σεμινάριο θα δοθούν στους συμμετέχοντες μετά το πέρας της εκπαίδευσης.

Για να δηλώσετε συμμετοχή πατήστε εδώ και για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

Εισηγητές

Ο Δρ. Ξυδώνας είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο ESSCA Grande École. Δημοσιεύει την έρευνα του σε επιστημονικά περιοδικά όπως το European Journal of Operational Research, το European Journal of Finance, το Quantitative Finance, το Annals of Operations Research κλπ. Ο Δρ. Ξυδώνας κατέχει σημαντική εμπειρία στη διεξαγωγή μεγάλης κλίμακας θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Επιπλέον, έχει εκτεταμένη προϋπηρεσία ως σύμβουλος στρατηγικής ποσοτικών επενδύσεων, έχοντας παράσχει ιδιαίτερης αξίας συμβουλές στον εν λόγω κλάδο.

Ο Δρ. Ντελής είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών στο Montpellier Business School. Τα τωρινά του ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στο ρόλο των χρηματοοικονομικών (ιδίως στην τραπεζική πίστωση) και στην αληθινή οικονομία (εταιρικά δάνεια και επενδύσεις, χρηματοοικονομικά νοικοκυριού, εισοδηματικές ανισότητες κλπ.). Περισσότερα από 40 άρθρα του είναι δημοσιευμένα σε top επιστημονικά περιοδικά του κλάδου του. Η έρευνα του έχει πάνω από 5 000 βιβλιογραφικές αναφορές σε άλλες έρευνες και κατατάσσεται στην top 1% του κόσμου (τελευταία 10 χρόνια).