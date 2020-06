PwC Ελλάδας: Διευρύνει το πρόγραμμα εργασίας εξ αποστάσεως

Η PwC Ελλάδας διευρύνει την πολιτική της εξ αποστάσεως εργασίας που εισήγαγε πιλοτικά τον Φεβρουάριο του 2019 και η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ευεξίας Be well work well.