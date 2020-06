Faith by STR8: Η νέα σειρά με την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο

O Most Valuable Player του 2019 υπογράφει το Most Valuable Perfume για το 2020, το Faith by STR8. Βασισμένο στις αξίες του Γιάννη και με άρωμα που τα “σπάει” έρχεται να συμπληρώσει τη σειρά STR8 και δίνει πάσα σε όλους να παίξουμε την πιο δυνατή μπάλα!