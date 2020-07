Η Schneider Electric συμμετέχει ως Partner στο πρόγραμμα Infrastructure Masons

H Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, ανακοίνωσε την ένταξή της ως Partner στο Infrastructure Masons (iMasons), έναν μη-κερδοσκοπικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στον τομέα των ψηφιακών υποδομών.

Ως συνεργαζόμενο μέλος, η Schneider Electric θα παρέχει πρόσβαση σε υποδομές και πόρους για την υποστήριξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, δικτύωσης και προώθησης του iMasons.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το iMasons απαρτίζεται από ηγετικά στελέχη στον τομέα των υποδομών, επαγγελματίες τεχνικούς και influencers, που έχουν αφοσιωθεί στη δημιουργία και λειτουργία του ιδρύματος της ψηφιακής εποχής. Στόχος του οργανισμού είναι η προώθηση της εικόνας του data center και η ανάπτυξη των μελών του μέσα από ημερίδες, συνδρομές και ενεργή παρουσία στον ευρύτερο κλάδο. Από την ίδρυση του το 2016, η δέσμευση του iMasons είναι η εξέλιξη της βιομηχανίας, καθώς και η ενίσχυση της χρήσης υποδομών για την βελτίωση της οικονομίας, του περιβάλλοντος και της ευρύτερης κοινωνίας. Σήμερα, τα μέλη του εκπροσωπούν έργα υποδομών αξίας άνω των $150 δισ., σε περισσότερες από 130 χώρες.

Ένας κοινός στόχος για την ποικιλομορφία, την ενσωμάτωση και την ανάπτυξη

Η Schneider Electric θα αναπτύξει περαιτέρω τη συμμετοχή διαφόρων ηγετικών προσώπων που εμπλέκονται με τον οργανισμό iMason και θα συμμετάσχει σε πολλά από τα προγράμματα που συνάδουν με τις αρχές της εταιρείας, όπως η ποικιλομορφία και οι πρωτοβουλίες ένταξης, μόρφωσης καθώς και τα προγράμματα κατάρτισης. Μαζί θα στηρίξουν τη νέα γενιά επαγγελματιών μέσα από εργαστήρια, ευκαιρίες εργασιακής εμπειρίας και υποτροφίες.

Η κα Ivonne Valdes, Αντιπρόεδρος Global Sales for the Cloud and Service Provider Segment στη Schneider Electric, εκτελεί καθήκοντα πρόεδρου της ομάδας LatinX του iMasons. Την προεδρία μοιράζεται με την κα Claudia Massey, Global Vice President of Business Operations for the Cloud & Service Provider Segment στη Schneider Electric.

«Έγινα μέλος του iMasons πριν από 3 χρόνια καθώς έχουμε κοινό όραμα την ενθάρρυνση μιας επαγγελματικής πορείας στο data center και σε εξειδικευμένους τομείς της τεχνολογίας, αλλά και για να υποστηρίξω μαθητές από μειονότητες που εξερευνούν τη πιθανότητα μιας καριέρας στο STEM» δήλωσε η κα. Valdes. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που συνεργάζομαι με πολλούς συναδέλφους από διαφορετικά τμήματα της Schneider Electric, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ποικιλόμορφης κοινότητας επαγγελματιών πληροφορικής και data center, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και πιθανούς μελλοντικούς εργαζομένους».

Το iMasons δημιούργησε το Diversity & Inclusion Champion Award, με στόχο την προσέλκυση ενός ευρύτερου φάσματος προσωπικοτήτων και την ενθάρρυνση ομάδων που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς, να εξετάσουν μια καριέρα στον συγκεκριμένο τομέα. Το βραβείο απονεμήθηκε στη κα Valdes το 2019 σε αναγνώριση της ηγεσίας και των επιτευγμάτων της που τιμούν και καλλιεργούν μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο κλάδο.

«Η συνεργασία και η ανταλλαγή γνώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πυροδότηση νέων ιδεών και την ανάπτυξη της καινοτομίας στο data center» δήλωσε ο κ. Dean Nelson, ιδρυτής και πρόεδρος του Infrastructure Masons. «Η Schneider Electric όπως και το ίδρυμα μας, έχουν ως κοινό στόχο την ανάπτυξη του κλάδου, και, ως μια ηγετική μορφή του κλάδου, ανυπομονούμε να μοιραστούν με όλη την κοινότητα μας τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους».