Το εμπόριο αντιμετωπίζει μία μεγάλη πρόκληση, η οποία πρόκειται να μας απασχολήσει έντονα στο κοντινό μέλλον. Το δίκτυο εφοδιασμού έχει αρχίσει να μετατρέπεται από μια γραμμική ροή αγαθών από το εργοστάσιο προς το κέντρο διανομής και μετά στο κατάστημα, σε μια ροή κατά την οποία τα προϊόντα διακινούνται μέσω ενός σύνθετου διασυνδεδεμένου δικτύου εγκαταστάσεων.

Της Βίκυς Αθανασιάδου Enterprise, Technology and Performance Partner στο τμήμα Consulting της Deloitte Ελλάδος

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Reporter Μagazine Ιουλίου.

Έχοντας ως δεδομένο αυτήν τη μετατροπή, αλλά και το γεγονός ότι η ευκολία και η ταχύτητα είναι, στη σημερινή εποχή, οι παράγοντες που δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, οι επιχειρήσεις καλούνται να επιλύσουν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας, που συνοψίζονται στα εξής:

Ποια είναι τα νέα σενάρια ζήτησης που προκύπτουν την επόμενη ημέρα και πως αυτά μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις;

Πως μπορούν να ενισχυθούν τα ηλεκτρονικά κανάλια πωλήσεων για τους νέους καταναλωτές;

Ποιο κομμάτι του οικοσυστήματος των προμηθευτών χρειάζεται αντικατάσταση ή ενίσχυση;

Ποιο είναι το απόθεμα και πως μπορεί να αναπληρωθεί για να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η κερδοφορία μίας εταιρείας;

Πως μπορεί να ισορροπήσει η ευελιξία και η ταχύτητα που ζητούν οι πελάτες με μία οικονομικά βελτιστοποιημένη προμηθευτική αλυσίδα;

Οι παραπάνω προκλήσεις φαίνεται πως δεν προέκυψαν συγκυριακά λόγω πανδημίας, αλλά είναι αλλαγές που ήρθαν για να μείνουν. Ως συνέπεια, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να τις λάβουν υπόψη τους και να επικεντρωθούν σε 3 βασικές περιοχές μετασχηματισμού της εφοδιαστικής τους αλυσίδας:

Supply network control tower

Διάκριση προμηθευτών ανάλογα με το προφίλ κρισιμότητας και κατηγοριοποίηση αγοραζόμενων ανάλογα με τη βαρύτητά τους ως προς το συνολικό business risk. Παράλληλα προτείνεται η παρακολούθηση αυτών των προμηθευτών σε συνδυασμό με τη συνολική τους θέση στην εφοδιαστική αλυσίδα (και τους προμηθευτές των προμηθευτών) με αξιολόγηση εναλλακτικών.

Παρακολούθηση key performance indicators σε διάφορες διαστάσεις, πέρα από το κλασικό On-Time In-Full (OTIF) για την καλύτερη διαχείριση των συμβατικών τους υποχρεώσεων (stock-outs, bottlenecks, and dips) και κυρίως σε σχέση με την πρόσφατη εμπειρία που αποκτήθηκε στην περίοδο της πανδημίας

Παρακολούθηση της απορρόφησης και του κύκλου ζωής των αποθεμάτων, των safety stocks, των replenishment rules, των κανόνων προτεραιοποίησης διάθεσης αποθεμάτων και πόρων με βάση τα νέα δεδομένα του δυναμικού μοντέλου υπολογισμού.

Dynamic sales and operations planning (S&OP)

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναθεωρούν τις πρακτικές αλλά και την οργανωτική δομή του planning τους ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτερη προσαρμογή στις συνεχείς εξωτερικές μεταβολές

Προτείνεται επίσης η εξασφάλιση κοινής στοχοθέτησης μεταξύ μάρκετινγκ, πωλήσεων, παραγωγής και καναλιών διανομής ώστε να βελτιστοποιείται η αξιοπιστία του S&OP process

Σημαντική είναι και η ευθυγράμμιση S&OP με Finance Budgeting, έτσι ώστε όλα τα μέσο-μακροπρόθεσμα πλάνα να είναι ευθυγραμμισμένα σε αυτό που καθιερώνεται πλέον ως Integrated Business Planning

Σύνδεση logistics operations με e-commerce

Απαιτείται καθολική αναθεώρηση στην ευελιξία και ταχύτητα των λειτουργιών αποθήκης και διανομής, στους χώρους και τα ωράρια, ώστε να μπορούν οι επιχειρήσεις να διαχειριστούν αυξημένους όγκους μικρών παραδόσεων, επιστροφών, και απαιτήσεων service personalization, μέσω του E-commerce

Διαμόρφωση ζήτησης για μη παραδοσιακές μεθόδους μεταφοράς (ship transportation, rail, cargo flights, van distribution), που δημιουργεί εξ ανάγκης συνέργειες γύρω από τα λεγόμενα dynamic integrated networks

Το customer experience μπαίνει στο επίκεντρο, τίθεται σε νέες βάσεις και συνδυάζεται με το κόστος εξυπηρέτησης

Από το παραπάνω πλαίσιο μετασχηματισμού προκύπτει, και είναι πλέον αναγκαίο, οι οργανισμοί να εστιάσουν σε τεχνολογίες που θα σχεδιαστούν για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αναφέραμε, ώστε άνθρωποι και μηχανές να λειτουργούν συνεργατικά. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση των λειτουργιών, την υποστήριξη των ροών αποφάσεων και την παροχή επιχειρηματικής πληροφόρησης σε ένα περιβάλλον δυναμικό που διαρκώς εξελίσσεται, in the age of With.

Όσοι οργανισμοί επιδιώκουν υψηλή παραγωγικότητα ή/και αποτελεσματικότητα στην εφοδιαστική τους αλυσίδα επενδύουν σε ένα τρίπτυχο που ονομάζουμε «Ενισχυμένη Ευφυΐα». Το τρίπτυχο αυτό συνοψίζεται στα εξής: Automation – Big Data – Connected Supply Chain Network. Αναλυτικά:

Automation: Οι τεχνολογικές λύσεις που προσφέρονται αφορούν από τη ρομποτική συλλογή αποθεμάτων μέχρι το λογισμικό που επιτρέπει στους εργαζομένους να μεγιστοποιήσουν την αξιοποίηση του χώρου ή την αποτελεσματική ανάπτυξη του προσωπικού, την παρακολούθηση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε πραγματικό χρόνο κλπ.

Αν και εξακολουθούν να είναι δαπανηροί οι αυτοματισμοί της αποθήκης, augmented / virtual & mixed reality και το Internet of Things θα συνεχίσουν να εξελίσσονται και να αυξάνουν τη δημοτικότητά τους.

Big Data : Η αστάθεια της ζήτησης που προκύπτει από την αυξανόμενη επιρροή των social media είναι άλλη μια νέα πρόκληση που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Για να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι έμποροι λιανικής πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε γρήγορες μεταβολές στη ζήτηση αγαθών, με το σωστό διαθέσιμο απόθεμα το οποίο θα είναι και εύκολα προσβάσιμο για συγκομιδή. Τα Big Data μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το σημείο, καθώς τα εξελιγμένα Analytics διευκολύνουν τον προσδιορισμό των προϊόντων που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και να τα κάνουν πιο άμεσα και εύκολα προσβάσιμα.

Η αστάθεια της ζήτησης που προκύπτει από την αυξανόμενη επιρροή των social media είναι άλλη μια νέα πρόκληση που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Για να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα οι έμποροι λιανικής πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε γρήγορες μεταβολές στη ζήτηση αγαθών, με το σωστό διαθέσιμο απόθεμα το οποίο θα είναι και εύκολα προσβάσιμο για συγκομιδή. Τα Big Data μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το σημείο, καθώς τα εξελιγμένα Analytics διευκολύνουν τον προσδιορισμό των προϊόντων που έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση και να τα κάνουν πιο άμεσα και εύκολα προσβάσιμα. Connected supply chain network: Ένα ψηφιακό δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας μπορεί να λειτουργεί μόνο σε ένα συνδεδεμένο οικοσύστημα, όπου η συνεργασία σε πραγματικό χρόνο και η κοινή χρήση ζωντανών δεδομένων θα είναι δυνατή. Η συμμετοχή σε ένα τέτοιο δίκτυο διευκολύνει τους αγοραστές και τους προμηθευτές να συνεργάζονται για τις συναλλαγές τους, να ενισχύουν τις σχέσεις τους και να ανακαλύπτουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Οι άνθρωποι αλληλοεπιδρούν μέσω των συσκευών τους σε πλατφόρμες σχεδιασμένες να είναι ανοικτές και να παρέχουν υποστήριξη, ειδοποιήσεις και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.

Η τεχνολογία δεν είναι αυτοσκοπός και αναγνωρίζουμε ότι κάθε κλάδος αντιμετωπίζει τις δικές του ιδιαιτερότητες και προκλήσεις. Για τον λόγο αυτό, πρέπει συχνά να ελέγχεται η αποδοτικότητα των τεχνολογικών λύσεων σε πραγματικές συνθήκες από τις επιχειρήσεις, εκτελώντας μικρά πιλοτικά και Proof of Concept έργα, ώστε να έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με διεθνείς πλατφόρμες και σχήματα ανάπτυξης καινοτομίας σε ‘ελεγχόμενες συνθήκες’. Αν αξιολογήσουμε τα αντίστοιχα cases studies της διεθνούς αγοράς, τότε σίγουρα θα δούμε πως μπορούν να προκύψουν πραγματικά ανταγωνιστικά οφέλη για τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Περισσότερα νέα από την ομάδα Consulting της Deloitte: εδώ.