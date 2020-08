Όμιλος ΑΧΑ: Μείωση 2% των εσόδων στο πρώτο εξάμηνο

Τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου ανακοίνωσε ο Όμιλος ΑΧΑ την Πέμπτη, με τα συνολικά έσοδα να παρουσιάζουν μείωση 2% στα 52,4 δισ. ευρώ, ενώ σε σχέση με τις αποζημιώσεις λόγω κορονοϊού, ο εκτιμώμενος αντίκτυπος στα λειτουργικά κέρδη του 2020, επιβεβαιώνεται στα 1,5 δισ. ευρώ.

Σημειώνεται πως για το έτος 2019, τα έσοδα ανήλθαν σε 103,5 δις ευρώ και τα λειτουργικά κέρδη (κέρδη προ εκτάκτων κερδών επενδύσεων) σε 6,5 δις ευρώ.

«Στο πρώτο εξάμηνο του 2020, η AXA απέδειξε την ανθεκτικότητά της στο απαιτητικό πλαίσιο της πανδημίας του Covid-19. Τα έσοδα υποχώρησαν κατά 2%, στα 52 δισεκατομμύρια ευρώ, αποτυπώνοντας την έντονη ανάπτυξη κατά το πρώτο τρίμηνο η οποία αντισταθμίστηκε από τη χαμηλότερη επιχειρηματική δραστηριότητα του δεύτερου τρίμηνου», είπε ο Thomas Buberl, Διευθύνων Σύμβουλος της AXA. «Η ανάπτυξη στην υγεία παρέμεινε ισχυρή καθ 'όλη τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του έτους, στο +9%, και οι αυξήσεις στις τιμές ασφαλίστρων των Εμπορικών Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων συνέχισαν να επιταχύνονται.»

«Τα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένα κατά 48%, ενώ παρουσίασαν αύξηση κατά 1% εξαιρουμένων των αποζημιώσεων που σχετίζονται με τον Covid-19 και την πώληση της Equitable Holdings. Ο αντίκτυπος του Covid-19 στα κέρδη της AXA ήταν σύμφωνος με τις κατευθύνσεις που έχουμε ήδη δημοσιεύσει. Ο τομέας των Εμπορικών Κινδύνων είχε τις περισσότερες επιπτώσεις, ιδίως στην AXA XL. Οι λοιπές δραστηριότητες του Ομίλου επέδειξαν ανθεκτικότητα, με τις επιπτώσεις από τις αποζημιώσεις που σχετίζονται με τον Covid-19 να αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη χαμηλότερη συχνότητα ζημιών στον τομέα του αυτοκινήτου και από την ανάπτυξη στον τομέα της υγείας και της διαχείρισης κεφαλαίων.»

«Ο Δείκτης Φερεγγυότητα ΙΙ της AXA ήταν ανθεκτικός στο 180%, ο Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης μειώθηκε κατά 1,2 μονάδες στο 27,6% και η εισροή εμβασμάτων ανήλθε σε 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό ισολογισμό του Ομίλου στις ευμετάβλητες συνθήκες της αγοράς.»

«Το στρατηγικό όραμα και η μεταστροφή του επιχειρηματικού προφίλ της AXA είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, ιδίως σε σχέση με τον αναπτυσσόμενο και κερδοφόρο τομέα της υγείας και την απαράμιλλη ευκαιρία για ωφέλεια που προκύπτει από την αύξηση τιμών ασφαλίστρων των Εμπορικών Κινδύνων Γενικών Ασφαλίσεων (hardening pricing cycle). Με σαφή εστίαση σε τεχνικούς -ασφαλιστικούς- κινδύνους, ο Όμιλος βρίσκεται καλά τοποθετημένος για μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλών επιτοκίων.»

«Η πανδημία του Covid-19 έχει αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της ασφάλισης για την προστασία των κοινωνιών και τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης. Αυτή η πεποίθηση ενσωματώνεται στο νέο μας σκοπό “Act for human progress by protecting what matters / Εργαζόμαστε για την ανθρώπινη πρόοδο, προστατεύουμε ό,τι αξίζει”. Ως παγκόσμιος ηγέτης και επενδυτής στον ασφαλιστικό τομέα, ο Όμιλος συνεχίζει να λαμβάνει φιλόδοξα μέτρα προκειμένου να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, ευθυγραμμίζοντας τις στρατηγικές για την ανάκαμψη μετά τον Covid με τη μακροχρόνια δέσμευσή μας για ομαλή μετάβαση στην πράσινη οικονομία.»

«Οι άνθρωποι μας είναι το κλειδί για τις επιδόσεις του Ομίλου και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζομένους μας, το δίκτυο πωλήσεων και τους συνεργάτες μας για τους ακλόνητη δέσμευσή τους να παρέχουν στήριξη και συνεχή εξυπηρέτηση στους πελάτες μας σε αυτούς τους γεμάτους προκλήσεις καιρούς.»