Το 2022 η Διεθνής Έκθεση Αερομεταφορών και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Την ακύρωση της Διεθνούς Έκθεσης air cargo forum Miami & transport logistics Americas για το 2020 και τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής από τις 8 έως τις 10 Νοεμβρίου 2022, ανακοίνωσαν η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Φορτίων (TIACA) και ο Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου, ο οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα και την Κύπρο από το Eλληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η σχετική απόφαση αποτελεί απόρροια της εξάπλωσης της πανδημίας, η οποία καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή μιας έκθεσης αντίστοιχου εύρους, καθώς η air cargo forum Miami & transport logistics Americas κατατάσσεται στις μεγαλύτερες διοργανώσεις στον κλάδο των αερομεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του τομέα διαχείρισης της αεροπορικής μεταφοράς φορτίων και της εφοδιαστικής αλυσίδας, παράλληλα με τη διοργάνωση της έκθεσης στις νέες ημερομηνίες της, οι TIACA και Εκθεσιακός Οργανισμός του Μονάχου συνεργάζονται για τη διεξαγωγή μίας πρωτότυπης εκδήλωσης με την ονομασία “2 plus 2”. Το “2 plus 2” θα συνδυάζει δύο μέρες συνεδριακού χαρακτήρα, με ακόμη δύο μέρες διεξαγωγής ενός καινοτόμου προγράμματος υπό το σύνθημα: “California here we come”. Η εκδήλωση αυτή θα λάβει χώρα στην Πολιτεία της Καλιφόρνιας το Φθινόπωρο του 2021.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η transport logistic Americas αποτελεί επέκταση της Διεθνούς Έκθεσης για logistics, μεταφορές, IT και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, transport logistic του Μονάχου.

Κάθε ενδιαφερόμενη επιχείρηση μπορεί για πληροφορίες και για το πλήρες πρόγραμμα να απευθύνεται στο Eλληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο τηλ.: 210 64 19 037 ή να ανατρέχει στην ειδική ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου για τις εκθέσεις: www.german-fairs.gr και στις ιστοσελίδες: https://www.aircargoforum.org και www.tl-americas.org.