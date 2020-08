Όμιλος Σαρακάκη: Δωρεάν τεστ κορονοϊού σε εργαζόμενους και οικογένειες τους

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, μετρώντας σχεδόν έναν αιώνα ηγετικής παρουσίας στην επιχειρηματική ζωή της Ελλάδας, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους του και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας, προσφέρει τη δυνατότητα δωρεάν διεξαγωγής διαγνωστικού ελέγχου για τον Covid-19 στους 328 εργαζομένους του και τις οικογένειές τους (σύζυγοι και τέκνα) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Παρακολουθώντας την εξέλιξη του κορωνοϊού στην χώρα μας και την ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα, και λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις και τις οδηγίες των αρχών και της επιστημονικής κοινότητας τόσο σε εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, στο πλαίσιο της όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της πανδημίας, προχωράει άμεσα στην διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου Μοριακής Ανίχνευσης (rRT-PCR) του ιού Covid-19 στους εργαζομένους του και τις οικογένειές τους, εφόσον το επιθυμούν.

Σε συνεργασία με εξειδικευμένο Διαγνωστικό Εργαστήριο, η διεξαγωγή του μοριακού test για την ανίχνευση του Covid-19 θα διενεργείται από έμπειρο προσωπικό που φέρει ειδικό εξοπλισμό και θα λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, παρέχοντας δωρεάν τη δυνατότητα εξέτασης στους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Ως Επίσημος Εισαγωγέας και Διανομέας αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, φορτηγών, λεωφορείων, και μηχανημάτων και εκπροσωπώντας εδώ και δεκαετίες καταξιωμένους, διεθνείς κατασκευαστές όπως Honda Motor Co. Ltd, Mitsubishi Motors Corporation, Volvo, Komatsu Ltd., Massey Ferguson κ.ά., ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, από την αρχή της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού, βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και σε στενή συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα επιθυμώντας έτσι να συμβάλλει αποφασιστικά στην εθνική προσπάθεια ανάσχεσης της διασποράς του ιού.