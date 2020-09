Lavipharm: Αρωγός σε διαδικτυακή ομιλία του MDA ΕΛΛΑΣ

Η εκδήλωση, με θέμα «How to manage in time of crisis», τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΒ-Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Dr. Ichak Adizes, ενώ ρόλο συντονιστή έχει αναλάβει ο επιχειρηματίας κ. Οδυσσέας Κυριακόπουλος.

H συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 στις 7μμ και η συμμετοχή στο κοινό είναι δωρεάν μέσω του ηλεκτρονικού συνδέσμου https://mdahellas.gr/ liveevents/.

Με πορεία μεγαλύτερη των 40 ετών, ο Dr. Ichak Adizes έχει αναπτύξει τη μεθοδολογία Adizes, η οποία ενισχύει εταιρείες, κυβερνήσεις και οργανισμούς να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις ταχείες αλλαγές χωρίς συγκρούσεις.

Το Leadership Excellence Journal κατέταξε τον Dr. Adizes ως έναν από τους Top 30 Thought Leaders στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ινστιτούτο Adizes ανάμεσα στους δέκα κορυφαίους συμβουλευτικούς οργανισμούς, ενώ η Executive Excellence Journal τον συμπεριέλαβε στη λίστα των Top 30 Consultants στην Αμερική.

Τα έσοδα από τη χορηγική υποστήριξη της διαδικτυακής ομιλίας θα διατεθούν στη δημιουργία της Ειδικής Μονάδας Νευρομυϊκών Παθήσεων για Ενήλικες στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων, εντός του Γενικού Νοσοκομείου Ελευσίνας «Θριάσιο», το οποίο θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση 400 ενήλικων Μελών - Ασθενών στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Αττικής.

Με την ίδρυση της νέας Μονάδας, δημιουργείται ένα δίκτυο υποστήριξης πανελλαδικής εμβέλειας (ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΡΙΟ Πάτρας, Παίδων Αγ. Σοφία Αθήνας) που μπορεί έτσι να ανταποκριθεί στις ανάγκες του συνολικού αριθμού των ατόμων με νευρομυϊκές παθήσεις στην Ελλάδα, καλύπτοντας παράλληλα το κενό που υπάρχει στην ολιστική φροντίδα των ενήλικων ασθενών στο Νομό Αττικής.