CEO Clubs Greece: Η επιστροφή στην ανάκαμψη για τις επιχειρήσεις

Το CEO Clubs Greece διοργανώνει ένα ακόμη καινοτόμο Forum με τίτλο «Beyond the Crisis. Pivoting for Growth» που αφορά στον μετασχηματισμό των μοντέλων διοίκησης των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19.

Το διαδικτυακό Forum, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, από τις 16:00 έως τις 19:30, και τα μέλη του CEO Clubs και των διοικητικών τους ομάδων, καθώς και για τα μέλη του YDC θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν μέσω ζωντανής σύνδεσης στην πλατφόρμα LiveOn. Την πολύτιμη υποστήριξη τους στη διοργάνωση προσφέρουν οι εταιρείες- χορηγοί Ethos Media και Cisco Webex.

Στόχος του είναι να αναδείξει εκείνους τους στρατηγικούς τομείς που θα πρέπει να εστιάσουν οι επιχειρήσεις για να επαναπροσδιορίσουν το εταιρικό μοντέλο οργάνωσης και λειτουργίας τους και να καταφέρουν τελικά να βγουν πιο δυνατές από την πανδημία του Covid-19.

Κεντρικός ομιλητής του forum, θα είναι ο Γιώργος Τσοπέλας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Mckinsey & Co. μαζί με τον Ελευθέριο Χαραλάμπους, Partner της εταιρίας McKinsey & Co., ενώ στην συζήτηση που θα ακολουθήσει θα συμμετέχουν σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο του επιχειρείν: Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και CEO της ΔΕΗ, Βασίλης Σταύρου, CEO της AB Βασιλόπουλος, Κώστας Πετρούτσος, Managing Director της Leaseplan και ο Χρήστος Μισαηλίδης, CEO της IWG.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του panel είναι:

Γιώργος Στάσσης - Πρόεδρος και CEO, ΔΕΗ

Με περισσότερα από 13 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της ενέργειας, ο Γιώργος Στάσσης κατείχε διοικητικές θέσεις σε ΔΣ διαφόρων οργανισμών και ενώσεων του ενεργειακού κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Mεταξύ άλλων, είχε αναλάβει τη θέση του Head of Enel Green Power στην ιταλική πολυεθνική εταιρεία ενέργειας ENEL SpA, και ήταν υπεύθυνος για την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής έως το 2015. Από το 2016 έως το 2019, ο κ. Στάσης ήταν Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Enel Romania SrL., τη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στη Ρουμανία.

Βασίλης Σταύρου - CEO, AB Βασιλόπουλος

Ο Βασίλης Σταύρου από τον Οκτώβριο του 2018 κατέχει τη θέση του Brand President και του Head of AB Vassilopoulos` Executive Committee. Εντάχθηκε στο δυναμικό της ΑΒ το 1994 ως Head of Standardization of Fruit & Vegetables Department ενώ το 1997 ορίστηκε Director of AB Buying και Quality Assurance Department. Το 2000 έγινε Επικεφαλής στο τμήμα του Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ το 2012 ανέλαβε το ρόλο του SVP HR/-OD & Sustainability της Delhaize Ευρώπη. Το 2014, ο κύριος Σταύρου διορίστηκε DG SVP & Chief Business Development της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE) & Ινδονησίας και από το 2015 κατείχε τη θέση του Διευθύνοντα Σύμβουλου της Mega Image στη Ρουμανία.

Κώστας Πετρούτσος - Managing Director, Leaseplan

Ο Κώστας Πετρούτσος ξεκίνησε την καριέρα του το 1994 ως Financial Controller στην εταιρεία Robert Bosch και στη συνέχεια μετέβη στην Toyota Hellas (Inchcape) όπου ανέλαβε τον ρόλο του Finance Manager of the Group leasing και retail financing companies, Eurolease, Tefin & Unitbank (1998-2002). Το διάστημα 2002-2005 εργάστηκε ως Οικονομικός διευθυντής και IT Director στη Sony Music Entertainment μέχρι τη στιγμή που ορίστηκε Οικονομικός Διευθυντής στη LeasePlan στην Ελλάδα. Το 2017 ανέλαβε επίσης τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου. Από τον Αύγουστο του 2018 μέχρι και σήμερα, ο κύριος Πετρούτσος είναι Managing Director της LeasePlan Hellas.

Χρήστος Μισαηλίδης - CEO, IWG

Ο Χρήστος Μισαηλίδης εντάχθηκε στο δυναμικό της Adecco το 2000 ως Commercial Manager και το 2004 ανέλαβε τον ρόλο του Country Manager στην Ελλάδα. Το 2008 από τη θέση του Regional CEO στην Adecco για την Ανατολική Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική

είχε εποπτεία για δραστηριότητες σε 17 χώρες. Υπό την καθοδήγηση του, η εταιρεία απέκτησε σημαντικό μερίδιο αγοράς και στις 17 χώρες, αποφέροντας παράλληλα υψηλά επίπεδα κερδοφορίας. Το 2016 συνεχίζει την καριέρα του στην IWG, αναλαμβάνοντας τη θέση του CEO– Asia Pacific & Middle East για να ηγηθεί 35 χωρών, περιλαμβάνοντας μεγάλες αγορές όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, και περιοχές μεγάλης σημασίας για την παγκόσμια οικονομία, όπως το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.