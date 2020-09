Huawei: Επενδύσεις σε πέντε τομείς τεχνολογίας

Η HUAWEI CONNECT 2020 άνοιξε τις πύλες της στη Σαγκάη. Η HUAWEI CONNECT είναι μια ετήσια εκδήλωση-ορόσημο που διοργανώνει η Huawei για την παγκόσμια βιομηχανία Τεχνολογικών Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ενημερώνει για τις κύριες στρατηγικές της, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας.

Το 2016, η Huawei οραματίστηκε έναν έξυπνο κόσμο και κάλεσε τους συνεργάτες της παγκοσμίως να δημιουργήσουν ένα διαφορετικό και ακμάζον οικοσύστημα που μοιάζει με αυτό της Κόστα Ρίκα. Το 2017, η Huawei ανακοίνωσε το στόχο της να γίνει ένας από τους πέντε μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών Cloud στον κόσμο. Το 2018, η Huawei ανακοίνωσε τη στρατηγική της για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) και στη συνέχεια το 2019 τη στρατηγική της για θέματα computing.

Το 2020, καθώς το 5G διατίθεται σε παγκόσμια κλίμακα, Συνδεσιμότητα, Cloud, AI, Computing και Βιομηχανικές Εφαρμογές ενώθηκαν για να δημιουργήσουν μοναδικές ευκαιρίες στον τομέα των ΤΠΕ. Το επίκεντρο λοιπόν του φετινού HUAWEI CONNECT είναι: Δημιουργώντας νέα αξία με συνέργειες σε πέντε τομείς τεχνολογίας.

Στην εκδήλωση, ο Guo Ping, Rotating Chairman της Huawei απηύθυνε ομιλία, με τίτλο «Creating New Value with Synergy Across Five Tech Domains». Ο Guo ανέφερε: «Καθώς όλο και περισσότερες κυβερνήσεις και επιχειρήσεις γίνονται ψηφιακές και υιοθετούν τεχνικές νοημοσύνης, ο τομέας των ΤΠΕ θα γνωρίσει απίστευτες δυνατότητες ανάπτυξης. Ανυπομονούμε να ανοίξουμε αυτό το νέο κεφάλαιο μαζί με τους εταίρους μας».

Ο Guo μοιράστηκε τις κορυφαίες πρακτικές της Huawei για να ενισχυθεί η οικοδόμηση έξυπνων επιχειρήσεων, πανεπιστημιουπόλεων και πόλεων, ενσωματώνοντας την τεχνολογία ΤΠΕ με την τεχνογνωσία του κλάδου και παρέχοντας συγκεκριμένες λύσεις σεναρίων για τη δημιουργία αξίας στις κυβερνήσεις και στις επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικά τους συστήματα με σκοπό την ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας και την βελτίωση των διαδικασιών διακυβέρνησης.

Η Huawei θα συνεχίσει να επενδύει στους ακόλουθους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς:

Στον Τηλεπικοινωνιακό τομέα, η Huawei έχει προτείνει την έννοια της έξυπνης συνδεσιμότητας, με στόχο την παροχή ενός υπερ-αυτοματοποιημένου δικτύου που προσφέρει απρόσκοπτη πρόσβαση σε gigabit και μοναδική εμπειρία ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει ευφυείς αναβαθμίσεις σημαντικών επιχειρηματικών συστημάτων τόσο των κυβερνήσεων, όσο και των επιχειρήσεων.

Στον τομέα Computing, η Huawei έχει δεσμευτεί να παρέχει διαφορετική υπολογιστική ισχύ στους πελάτες, αποσυνδέοντας software από hardware για να προσαρμόσει

την υπολογιστική ικανότητα σε διαφορετικές ανάγκες επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένων των x86 και Kunpeng.

Στον τομέα των υπηρεσιών Cloud, η Huawei έχει δημιουργήσει 23 περιοχές παγκοσμίως, προσελκύοντας πάνω από 1,5 εκατομμύρια προγραμματιστές.

Στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η Huawei στοχεύει στην καλύτερη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στα μεγάλης κλίμακας πληροφορικά συστήματα κυβερνήσεων και επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας τεχνογνωσία και δεδομένα για τη δημιουργία της βασικής δυνατότητας συστημάτων AI.

Συνδεσιμότητα, Computing, Cloud και AI μοιάζουν πολύ με την ηλεκτρική ενέργεια πριν από 100 χρόνια, ενώ οι Βιομηχανικές Εφαρμογές είναι όπως οι οικιακές συσκευές και ο βιομηχανικός εξοπλισμός που τροφοδοτείται από ηλεκτρισμό.

Η Huawei πιστεύει ότι η συνέργεια σε αυτούς τους πέντε τομείς τεχνολογίας θα δημιουργήσει ευκαιρίες και οφέλη για ολόκληρο τον κλάδο.

Ο Guo ανέτρεξε στις τρεις αρχές που πρότεινε το 2016 για τη δημιουργία ενός διαφορετικού και ακμάζοντος οικοσυστήματος που μοιάζει με αυτό της Κόστα Ρίκα. Μοιράστηκε επίσης τρία παραδείγματα για το πώς η Huawei βοήθησε τρεις από τους συνεργάτες της να αναπτύξουν την επιχείρησή τους: Tech Education, Cooler Master και CS&S. Ο Guo επισήμανε ότι η Huawei θα στηρίζει συνεχώς τους συνεργάτες της στις προσπάθειές τους να αναπτύξουν βιομηχανικές εφαρμογές, να ενισχύσουν την αλυσίδα εφοδιασμού και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

Ο δήμαρχος της Σενζέν, κ. Chen Rugui, μίλησε επίσης στην εκδήλωση και ανέφερε πως: «Η Σενζέν αξιοποιεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που προσφέρει το πιλοτικό πρόγραμμα της Huawei». Και πρόσθεσε πως: «Προσπαθούμε να ανεβάσουμε τον πήχη και σε άλλες μεγάλες πόλεις σε όλο τον κόσμο. Αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες από την Huawei και άλλες εταιρείες τεχνολογίας, η πόλη μας αναπτύσσεται εξυπνότερα καθώς χτίζουμε τα Shenzhen Intelligent Twins. Θα αξιοποιήσουμε τις νέες ευκαιρίες που δημιουργούνται από το 5G, θα ενισχύσουμε την υιοθέτηση 5G σε περισσότερα σενάρια, θα προωθήσουμε το Βιομηχανικό Διαδίκτυο (Industrial Internet), την κάθετη διασύνδεση και θα υποστηρίξουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs). Η Σενζέν στοχεύει να γίνει το πρότυπο για την ψηφιακή οικονομία της Κίνας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να κάνει τη ζωή καλύτερη και τις πόλεις πιο δυναμικές».

Ο Peng Zhongyang, Board Member της Huawei και President της Huawei Enterprise BG, αναφέρθηκε στην ανάπτυξη ενός νέου προτύπου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Με αυτό το πρότυπο, η Huawei θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της μέσω εξατομικευμένης καινοτομίας. Αξιοποιώντας τη συνέργεια στους πέντε τομείς τεχνολογίας, η Huawei θα συνεχίσει να δημιουργεί ένα ισχυρό ψηφιακό οικοσύστημα που δημιουργεί νέα αξία στις επιχειρήσεις.

Οι Chen Jinzu, General Manager της Shenzhen Airport Group, και Tang Shaojie, General Manager της Shenzhen Metro Group, μοιράστηκαν την εμπειρία τους στην οικοδόμηση έξυπνων αεροδρομίων και έξυπνων συστημάτων μετρό. Σε αυτήν την εκδήλωση, η Huawei ανακοίνωσε επίσης το σύνθημά της για ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων οικοσυστήματος με τους συνεργάτες της από όλο τον κόσμο: Innovate, Grow και Win Together.

Ο Zhang Ping'an, President του Consumer Cloud Service, Huawei Consumer Business Group, αναφέρθηκε στην πλατφόρμα Huawei Mobile Services (HMS) και πως ενδυνάμωσε την ψηφιακή καινοτομία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων του χρηματοοικονομικού τομέα, της διακυβέρνησης, της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων, της ψυχαγωγίας, της επιχειρηματικότητας, με σκοπό την κάλυψη διαφορετικών αναγκών των χρηστών.

Στο τέλος της ομιλίας του, ο Guo απηύθυνε πρόσκληση σε όλους τους συνεργάτες της Huawei τονίζοντας ότι «Η Huawei θα δημιουργήσει τη δύναμη και οι συνεργάτες μας μπορούν να την αξιοποιήσουν. Μαζί, θα επιτύχουμε και θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας».