Δάνεια $41 τρισ. από τους εναλλακτικούς παρόχους κεφαλαίων το 2019

Σημαντικές προκλήσεις αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην μετά- COVID-19 εποχή από μη τραπεζικά ιδρύματα σύμφωνα με την έκθεση της PwC Securing your tomorrow, today – The future of financial.