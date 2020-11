Η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στις υπηρεσίες πληρωμών και υποδομών SIA, που ελέγχεται από την CDP Equity, θα επιτρέψει σε τράπεζες, εταιρείες, φορείς δημόσιας διοίκησης και fintechs να χρησιμοποιήσουν τη νέα υπηρεσία "Request to Pay" (R2P) στην τεχνολογική υποδομή της EBA Clearing, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών (EPC).

Η υπηρεσία «Request to Pay» είναι μια καινοτόμος μέθοδος πληρωμής που επιτρέπει σε έναν δικαιούχο να στείλει ένα αίτημα σε πραγματικό χρόνο, μέσω διαφορετικών ψηφιακών καναλιών, σε έναν πληρωτή που μπορεί στη συνέχεια να εγκρίνει και να εκτελέσει τη συναλλαγή. Είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη, βολική και ευέλικτη υπηρεσία για τη διαχείριση συναλλαγών πληρωμών, ακόμη και εφάπαξ πληρωμών, μεταξύ εταιρειών, οργανισμών και ατόμων με πλεονεκτήματα όσον αφορά την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια.

Η νέα υπηρεσία της EBA Clearing είναι ενσωματωμένη στην ψηφιακή πλατφόρμα SIA EasyWay, που δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο στη διαχείριση πληρωμών μέσω cloud και να διευκολύνει σημαντικά την ενοποίηση των άμεσων πληρωμών και την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών Open Banking που εισήχθησαν από την PSD2.

Χάρη στη λύση της SIA, θα είναι δυνατή η χρήση της υπηρεσίας "Request to Pay" για την κάλυψη των αναγκών των διαφόρων παραγόντων της αγοράς που θα είναι σε θέση να αναπτύξουν ειδικές περιπτώσεις χρήσης για τους τελικούς χρήστες τους.

H Banca Sella, ηγέτιδα στον τομέα των συστημάτων πληρωμών χάρη στην ικανότητά της να καινοτομεί και να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή μεταξύ των 27 εταίρων του χρηματοπιστωτικού τομέα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της υποδομής της EBA Clearing σε 11 ευρωπαϊκές χώρες, επέλεξε τη SIA για να εγγραφεί στη νέα υπηρεσία «Request to Pay» μέσω της πλατφόρμας SIA EasyWay που χρησιμοποιείται ήδη για τη διαχείριση άμεσων πληρωμών.

«Με την έναρξη της υπηρεσίας Request to Pay από την EBA Clearing, η SIA θα ενισχύσει περαιτέρω την πρόταση αξίας καινοτόμων υπηρεσιών για την ανάπτυξη ψηφιακών πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος στο οποίο όλοι οι δρώντες - από τράπεζες μέχρι εταιρείες και ο δημόσιος τομέας – μπορούν να εφαρμόσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, χάρη στις ευκαιρίες που προσφέρουν οι κανονισμοί PSD2. Η επιλογή της Banca Sella, η οποία ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή στην προσφορά λύσεων για τους εταιρικούς και τους πελάτες της λιανικής και η οποία είναι μία από τις πρώτες τράπεζες στην Ιταλία που λάνσαραν αυτήν τη νέα υπηρεσία, επιβεβαιώνουν ότι η πορεία της καινοτομίας που έχει αναλάβει η SIA αναγνωρίζεται από την αγορά και συμβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό που οι ιταλικές εταιρείες χρειάζονται όλο και περισσότερο για να είναι ανταγωνιστικές σε μια παγκόσμια αγορά», δήλωσε η Roberta Gobbi, Director of Sales Italian Region στη SIA.

«Η εγγραφή μας στην υπηρεσία «Request to Pay» είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της Banca Sella για την υλοποίηση καινοτόμων λύσεων στον τομέα των πληρωμών, επιτυγχάνοντας μια σημαντική βελτίωση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών από άκρο σε άκρο για όλους τους πελάτες που δραστηριοποιούνται στο ευρωπαϊκό οικοσύστημα. Το έργο θα επιτρέψει στις εταιρείες πελάτες μας να παρέχουν μια υπηρεσία που στοχεύει στην αύξηση της διαφάνειας και της ταχύτητας των διαδικασιών πληρωμής, με υψηλή προστιθέμενη αξία που σχετίζεται με τη μείωση των κινδύνων και με σημαντικές εξελίξεις στα συστήματα συμφιλίωσης και διακυβέρνησης του κύκλου συλλογής. Η συνεργασία με τη SIA, ηγέτιδα στις υπηρεσίες και τις υποδομές πληρωμών, ενοποιείται χάρη στη συνεργασία στην υλοποίηση της υπηρεσίας Request to Pay, η οποία μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας πρωτοποριακές, τεχνολογικά προηγμένες ψηφιακές λύσεις», σχολίασε ο Andrea Massitti, Head of Corporate and Small Business στη Banca Sella.