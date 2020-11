Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, έλαβε μέρος στο 10o Ψηφιακό «e-Government Forum» 2020 που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 10, 11 & 12 Νοεμβρίου.

Οι εκατοντάδες σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις λύσεις που προσφέρει η APC by Schneider Electric για τις IT υποδομές και Edge εφαρμογές στον Δημόσιο Τομέα στο πλαίσιο μιας πολύ ενδιαφέρουσας παρουσίασης από τον κ. Θανάση Τσικόγια, Data Center Solutions Architect, APC by Schneider Electric.

Στην ομιλία του ο κ. Τσικόγιας υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής των εξειδικευμένων Edge και EcoStruxure IT λύσεων της εταιρείας, ιδιαίτερα στο κομμάτι των υποστηρικτικών υποδομών των συστημάτων πληροφορικής και των ψηφιακών λύσεων παρακολούθησης & analytics (edge control & cloud based) των εν λόγω υποδομών στον δημόσιο τομέα. Οι ολοκληρωμένες λύσεις IT υποδομών της Schneider Electric επιτρέπουν τον πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό από τα περιφερειακά συστήματα στα άκρα των δικτύων, μέχρι τον πυρήνα (core) των τεχνολογικών υποδομών και τα περιβάλλοντα cloud και ανταποκρίνονται άμεσα στις ανάγκες των πελατών για ‘έξυπνη συνδεσιμότητα’.

Το «e-Government Forum» που πραγματοποιείται για 10η χρονιά έδωσε την ευκαιρία για διάλογο γύρω από την «αναμόρφωση» των υφιστάμενων Διοικητικών Δομών σε ένα πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό κράτος σε συνθήκες οικονομικής στενότητας, πανδημίας COVID-19 και συνεχούς περιστολής των δημοσίων δαπανών που είναι εφικτή μόνο μέσα από τις νέες δυνατότητες, που δίνονται με την αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών και την ουσιαστική ενσωμάτωσή τους στις κρατικές διοικητικές δομές.