ΓΣΕΒΕΕ: Εξαιρετικά περιορισμένη πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση

Ενδεικτικά της δυσχερούς κατάστασης στην οποία βρίσκονται πλέον οι μικρές επιχειρήσεις είναι σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ τα πορίσματα της πρόσφατης έρευνας «SAFE - Annual Survey on the Access to Finance of Enterprises» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Νοέμβριος 2020).