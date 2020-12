Η Bayer Ελλάς, εν μέσω κορονοϊού απέσπασε μια χρυσή και δυο αργυρές διακρίσεις αντίστοιχα στα φετινά βραβεία HR Awards 2020.

Πιο αναλυτικά, η ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Bayer Ελλάς απέσπασε Χρυσή διάκριση στην κατηγορία «HR Team of the Year» για την ευθυγράμμιση της στρατηγικής του τμήματος με την αντίστοιχη επιχειρησιακή στρατηγική μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές, πρωτοβουλίες και συνεργασίες με άλλα τμήματα.

Στην κατηγορία «Learning & Development: Best Change Management Strategy Initiative» η ομάδα Ανθρώπινου Δυναμικού της Bayer Ελλάς απέσπασε Αργυρή διάκριση για την καλύτερη καινοτόμο στρατηγική στο change management για τη θέσπιση νέων ρόλων και την ανακατανομή αρμοδιοτήτων στους τρεις επιχειρηματικούς της Τομείς, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής ή περιφερειακής αγοράς, την ταχύτερη ανταπόκριση, την ευχερέστερη λήψη αποφάσεων, την ενίσχυση της κουλτούρας συνεργασίας, της ενδυνάμωσης ηγεσίας και ομάδων, αλλά και της αποτελεσματικότητας και υψηλής απόδοσης.

Η τρίτη, επίσης Αργυρή διάκριση αυτή τη φορά στην κατηγορία «Covid-19 Response Actions – Most valuable HR team», ήρθε να αναγνωρίσει τα γρήγορα αντανακλαστικά που επέδειξαν όλες οι Διευθύνσεις της εταιρείας από τις πρώτες κιόλας ημέρες εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας. Υιοθετώντας πιστά τα μέτρα και τις συστάσεις της πολιτείας, ο άμεσος και αποτελεσματικός συντονισμός όλων των επιχειρησιακών ομάδων της εταιρείας, διασφάλισε πρώτα και πάνω από όλα την υγεία και την ασφάλεια όλων των εργαζόμενων εντός και εκτός γραφείων, εξασφαλίζοντας έτσι την απρόσκοπτη επιχειρησιακή της λειτουργία.

Όπως δήλωσε η κα Αγγέλικα Τζέμου, Head of HR στην Bayer Ελλάς «To ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για την Bayer Ελλάς τον πυρήνα της επιτυχίας της και της ηγετικής της παρουσίας σε κάθε έναν από τους επιχειρησιακούς τομείς που δραστηριοποιείται. Οι φετινές διακρίσεις της Bayer Ελλάς στις κατηγορίες HR Team of the Year, Learning & Development και Covid-19 Response Actions έρχονται να επιβραβεύσουν τις πρωτοβουλίες και τις πρακτικές που εφαρμόζει η εταιρεία και αποδεικνύουν περίτρανα πως όταν μια εταιρεία επενδύει στην υγεία, στην ασφάλεια και στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της, επενδύει στο ίδιο της το μέλλον και την εξέλιξή της».