Η APC by Schneider Electric, διοργάνωσε το virtual CEEI Partner Summit 2020 αναδεικνύοντας τις τελευταίες καινοτομίες της εταιρείας για την αγορά της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και του Ισραήλ, καθώς και τις βασικές τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον των Data Centers και του Edge Computing. Το διαδικτυακό Συνέδριο παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 στρατηγικοί συνεργάτες της Schneider Electric που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ΙΤ, των Data Centers και Cooling για IT υποδομές.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ανακοινώθηκε η στρατηγική της εταιρείας για το 2021 .όπου ο Senior Vice President Secure Power Europe, Rob McKernan, παρουσίασε τις πρόσφατες τάσεις και τα insights της αγοράς στα Mega Data Centers και Edge computing, ενώ ο κ. Francesco Quero, Vice President Secure Power CEEI & Italy μίλησε για την πορεία της εταιρείας κατά το 2020 και τους στόχους της δίνοντας έμφαση στην στρατηγική σημασία του Καναλιού των Συνεργατών και στην ανάπτυξή τους.

Επιπλέον, οι σύνεδροι ενημερώθηκαν για το ανανεωμένο Πρόγραμμα Συνεργατών APC by Schneider Electric, σκοπός του οποίου είναι η βελτίωση των γνώσεων των επαγγελματιών πληροφορικής μέσα από αποκλειστικά εργαλεία και ταυτόχρονα η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά. Παράλληλα, υψηλόβαθμα στελέχη και ειδικοί του κλάδου ανέλυσαν σε εκπροσώπους από κάθε χώρα, τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες, τις εξειδικευμένες edge λύσεις, αλλά και την πληθώρα εφαρμογών της διαλειτουργικής αρχιτεκτονικής την EcoStruxure™ ΙΤ για τη διαχείριση edge & cloud IT υποδομών, χάρη στην οποία διαφυλάσσονται οι κρίσιμες πληροφορίες και τα δεδομένα, συμβάλλοντας στην βελτίωση της αποδοτικότητας των data centers.

Ο κ. Γιώργος Δριτσάνος, Secure Power VP SEE & IT Director Greece, APC by Schneider Electric δήλωσε σχετικά: «Με τον κόσμο να αλλάζει με πρωτοφανείς ρυθμούς, στόχος της Schneider Electric είναι να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο ισχυρού και βιώσιμου ψηφιακού μέλλοντος με άμεση και υπεύθυνη ανταπόκριση στις ανάγκες των συνεργατών και πελατών της. Μέσα από το συγκεκριμένο συνέδριο, μας δόθηκε η δυνατότητα μαζί με τους στρατηγικούς μας συνεργάτες να αναδείξουμε τις καλύτερες πρακτικές, ώστε ο κλάδος να αναπτυχθεί περισσότερο και οι επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία της ψηφιοποίησης, κάτι που είναι πιο επίκαιρο από ποτέ την περίοδο που διανύουμε, όπου δεν μπορούμε να συναντηθούμε από κοντά, όμως μπορούμε να προσεγγίσουμε περισσότερους συνεργάτες και πελάτες με αυτόν τον τρόπο».