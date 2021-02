Δύο ασημένια βραβεία για την αποκλειστική σειρά OceaniQ της ΑΒ

Το ΟceaniQ είναι το brand που έχει φτιαχτεί με σκέψη και συνείδηση. Μας βοηθάει να #allazoumesinithies και κάνει το σπίτι μας, τα ρούχα μας και τα πιάτα μας να λάμπουν, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον. Και τώρα, τα οικολογικά προϊόντα ΟceaniQ αποκτούν μια ξεχωριστή λάμψη! Γιατί, εκτός από “πράσινα”, γίνονται και ασημένια χάρη στα δύο SILVER βραβεία που η καινοτόμα σειρά απορρυπαντικών και καθαριστικών απέσπασε ως Household Care Vegan Product of the Year στα Vegan Awards 2020 και ως Green Home Product of the Year στα Green Awards 2020!