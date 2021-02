Η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, Enterprise Greece, ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, και η eBay, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, ανακοίνωσαν ότι επεκτείνουν τη στρατηγική συνεργασία τους για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της εξαγωγικής τους δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής εκδήλωσης που διοργανώθηκε σήμερα Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, κατά την Α’ φάση της συνεργασίας τους, η οποία ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, υλοποίησαν ένα πρόγραμμα που είχε ως στόχο να προωθήσει τις πιο ώριμες εξαγωγικά ελληνικές επιχειρήσεις στις αγορές που δραστηριοποιείται η πλατφόρμα της eBay, ήτοι σε 190 αγορές. Μετά την ολοκλήρωση και αξιολόγηση της Α’ Φάσης του Προγράμματος, αφενός διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αξιόλογες προοπτικές ανάπτυξης και αφετέρου αναδείχθηκαν σημαντικές ανάγκες εκπαιδευτικού χαρακτήρα καταρχήν, και μετέπειτα, περαιτέρω στήριξης για τη δημιουργία ηλεκτρονικών καταστημάτων και B2C εξαγωγικών καναλιών.

Στο πλαίσιο αυτό, η Enterprise Greece ανακοίνωσε ότι προχωρά στη Β’ Φάση της συνεργασίας της με τον παγκόσμιο κολοσσό, υποστηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις, μέσα από την ενίσχυση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού και την παγκόσμια προβολή τους με την σφραγίδα της eBay. Κατά τη Β’ φάση, η συνεργασία των δύο εταίρων θα λάβει τη μορφή ενός εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος που θα συνοδεύεται από εξατομικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη, ώστε οι ελληνικές εταιρείες να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για μια επιτυχημένη ψηφιακή παρουσία στις παγκόσμιες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Αξιοσημείωτο ήταν το ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας για περαιτέρω ενημέρωση για αυτές τις υπηρεσίες, καθώς η ανωτέρω διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο “e-exports Academy: an Enterprise Greece initiative in collaboration with eBay”, συγκέντρωσε 625 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες.

Η Enterprise Greece, με την πλούσια εμπειρία της στη στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω δράσεων εκπαίδευσης και μέσω της αξιοποίησης πλέον καινοτόμων ψηφιακών εργαλείων, δημιουργεί ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Η eBay αφενός το ενισχύει μέσω των εκπαιδευτών της και αφετέρου το κεφαλαιοποιεί προσφέροντας πρόσβαση σε με 183 εκατομμύρια ενεργούς αγοραστές σε όλο τον κόσμο.

Το εν λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των καταναλωτικών προϊόντων και επιθυμούν να διευρύνουν την πρόσβασή τους σε διεθνείς αγορές, ανεξάρτητα από την εξαγωγική τους εμπειρία και το αν διαθέτουν ηλεκτρονικά κανάλια πωλήσεων. To πρόγραμμα θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, ενώ θα συνοδεύεται από εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης. Η eBay θα εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές του προγράμματος, ενώ θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των επιχειρήσεων του προγράμματος, με τους πιο ώριμους να προετοιμάζονται για να αποκτήσουν ψηφιακή παρουσία στην πλατφόρμα της.

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων ελληνικών εταιρειών με τις κατάλληλες προϋποθέσεις στο πρόγραμμα, είναι δωρεάν, και μπορούν να εγγράφονται στον κάτωθι σύνδεσμο https://www.enterprisegreece.gov.gr/e-exports-academy

Η κα Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, Εντεταλμένη Σύμβουλος και Μέλος του ΔΣ της Enterprise Greece, δήλωσε μετά το τέλος της εκδήλωσης: «Το ηλεκτρονικό εμπόριο παρουσιάζει μια ιδιαίτερη δυναμική τα τελευταία χρόνια, με την πανδημία να εκτοξεύει αυτήν την τάση. Η επίδρασή του στο παγκόσμιο εμπόριο είναι τεράστια και αναμένεται να επηρεάσει και τις εξαγωγές με θετικό πρόσημο. Η Enterprise Greece, ο αρμόδιος εθνικός φορέας του Υπουργείου Εξωτερικών για την προσέλκυση επενδύσεων και την προώθηση των εξαγωγών, δεν περιμένει τις εξελίξεις και αντιδρά άλλη μια φορά άμεσα, όπως έκανε και με την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των υπηρεσιών της, που παρέχει με μεγάλη ανταπόκριση στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Στη δεύτερη φάση της στρατηγικής μας συνεργασίας με την παγκόσμια πλατφόρμα eBay μέσω ενός καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος, προετοιμάζουμε το υπόβαθρο ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν τα εφόδια για να κινηθούν στις παγκόσμιες ηλεκτρονικές αγορές και να διευρύνουν τις εξαγωγές τους μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου».

Ο κος Ilya Kretov, Γενικός Διευθυντής Αναδυόμενων αγορών της eBay δήλωσε: «Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με τους συναδέλφους μας στην Εnterprise Greece, προκειμένου να δώσουμε τη δυνατότητα στους Έλληνες πωλητές να αποκτήσουν νέες πηγές εισοδήματος και να συνεχίσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια αυτής της ταραχώδους και αβέβαιης περιόδου. Η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές αγορές-στόχους και προσβλέπουμε στην περαιτέρω παροχή υποστήριξης ώστε να αυξήσουμε τους εγχώριους εξαγωγείς. Με πάνω από 185 εκ. αγοραστές από όλον τον κόσμο, 250 εκ. αναζητήσεις προϊόντων ανά ημέρα, και πρόσβαση σε πάνω από 190 αγορές παγκοσμίως, η eBay προσφέρει στις ελληνικές ΜΜΕ την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε όλον τον κόσμο, από τον προσωπικό τους υπολογιστή. Σας προτρέπουμε να επισκεφθείτε το export.ebay.com για να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορείτε να πουλήσετε στις παγκόσμιες αγορές».